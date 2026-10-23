La directora de Igualdad Tamara González sustituye a Martínez Abad en Cultura, Turismo y Deporte

González, Martínez Abad, Buruaga, Urrutia y Sáez Bereciartu - GOBIERNO

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tamara González, actual directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria y en el pasado concejala, diputada regional y senadora, será la nueva consejera de Cultura, Turismo y Deporte, sustituyendo en el cargo a Luis Martínez Abad, que deja el puesto para ir de número 2 en la candidatura del PP cántabro al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Este cambio en el Ejecutivo se suma al de Isabel Urrutia, que también se va de la Consejería, de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa en su caso, para ser la número 1 al Congreso de los Diputados en la lista 'popular'. Su sucesor será Juan Ignacio Sáez Bereciartu, hasta ahora director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, y será sustituido por Severiano Cuesta, procurador y hasta hace poco senador. Mientras, González será relevada por Cristina Fernández Rebanillo, funcionaria y en la actualidad jefa del Servicio de Igualdad del Ejecutivo.

"Es un puzle que encaja a la perfección, racional y coherente", ha destacado la presidenta del Ejecutivo y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, este viernes durante su comparecencia en el Gobierno junto a los dos consejeros salientes, a los que ha agradecido su "compromiso y responsabilidad" y a sus sucesores en el cargo, de los que ha destacado su "experiencia política, solvencia profesional y profundo conocimiento de la administración", además de "lealtad y capacidad". También ha calificado a la nueva responsable de Cultura, Turismo y Deporte como una "todoterreno" que "representa toda una vida dedicada al servicio público" y es "una referente de gestión".

En la rueda de prensa, ha negado "apaños" o "improvisación" en los últimos cambios, sino que -ha dicho- son fruto de una decisión "meditada, reflexiva y planificada". Ha censurado así las críticas de PRC y PSOE acerca de que con el relevo de Urrutia se rompía la paridad en el Gobierno y se incumplía la normativa en materia de igualdad en la administración. "Cómo para no sabernos la Ley de Igualdad teniendo a la jefa del servicio y a la directora general a bordo", ha enfatizado.

"Estaba todo perfectamente diseñado y orquestado", ha insistido Buruaga, que considera que "hay gente que se ha puesto nerviosa antes de tiempo" y ha censurado así que se haya "montado un circo" en torno a este asunto con conclusiones que ha dicho no entender. "¿En qué momento ha incumplido este Gobierno la Ley de Igualdad?", ha preguntado. "En ninguno", ha contestado. Con estas palabras, ha rechazado que no se haya cumplido la norma solo por anunciar el nombramiento de un consejero y sin haber comunicado el resto de cambios conocidos ahora, y ha afeado "la ansiedad, afán de protagonismo e incluso mala fe" de regionalistas y socialistas: "Yo creo que algunos ha pensado que se podía sacar rédito político de esto y se han tirado a la piscina antes de tiempo y sin agua".

TANDEM IMBATIBLE.

En cuanto a los nuevos consejeros, la presidenta ha subrayado que los próximos titulares de Turismo y Presidencia forman "un tándem imbatible", pues "ninguno es un recién llegado" y "los dos vienen perfectamente engrasados".

Así, tras más de una década ejerciendo de portavoz en las áreas de cultura y turismo en el Parlamento, Tamara González va a "pilotar" a partir de ahora la nueva etapa del MUPAC, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, y la "fuerte apuesta" en torno al turismo cultural. De este modo, y al igual que Sáez Bereciartu, después de tres años en el Gobierno deberán continuar la "grandísima labor" de sus antecesores y dar "el último impulso y empujón" a la legislatura para culminar los proyectos estratégicos en marcha.

En este punto, Buruaga ha admitido que no ha sido una "decisión sencilla" prescindir de Urrutia y de Martínez Abad, al que ha agradecido su "valentía, generosidad y sentido de la responsabilidad enorme" demostrado al aceptar "el reto". "Es un persona maravillosa, íntegra, honesta, leal, de valores, que siempre está donde se le necesita", ha elogiado. "Perdemos en el Gobierno a un gran compañero, a un gran gestor y a una persona buena de las de verdad. Pero Cantabria y España ganan un extraordinario senador", ha manifestado.

Además, la jefa del Ejecutivo ha negado que ambos relevos respondan a un problema de gestión, sino que obedecen a la convocatoria anticipada de los comicios del 29N y a la "necesidad de incorporar a los mejores candidatos" porque, ha reiterado, "nos estamos jugando el futuro de España".

Está previsto que el Comité Electoral Nacional apruebe la candidaturas este viernes, que se registren el sábado por la mañana o el lunes en la Junta Electoral Provincial y que los nuevos consejeros tomen posesión del cargo el próximo martes. "Ya partir de ahí, a seguir como si no hubiera ocurrido nada", ha indicado la presidenta.

TAMARA GONZÁLEZ.

Tamara González, nacida en 1963 y natural de Santillana del Mar, es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Arqueología y Prehistoria, por la Universidad de Cantabria; técnica superior en Promoción de Igualdad de Género por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y Máster en Malos Tratos y Violencia de Género por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la especialidad en Educación y Medios de Comunicación.

Desde 1995 es presidenta de la Junta Local del Partido Popular en Santillana del Mar y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Cantabria, donde de 2017 a 2022 ocupó el cargo de Secretaria de Igualdad. Desde es último año fue coordinadora de Política Social del Comité Ejecutivo del partido en la región.

En las elecciones de 1999 fue elegida concejala en el Ayuntamiento de Santillana del Mar, y fue reelegida en 2003, 2007 y 2011. También ha sido diputada del Grupo Popular en el Parlamento autonómico de 1999 a 2015, ejerciendo como portavoz de las áreas de Mujer y de Cultura y Turismo.

El 14 de julio de 2011 fue designada por la Cámara como senadora autonómica, cargo que ocupó hasta julio de 2015.

En las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 resultó nuevamente elegida diputada regional pero en julio de ese mismo año dejó el acta para integrarse en el Gobierno regional como directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, cargo que ha ocupado hasta la actualidad.