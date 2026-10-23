Ecologistas en Acción censura que el Gobierno no vede el salmón en Cantabria: "Nada hacia la extinción"

Archivo - Pesca del salmón - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha expresado su perplejidad al conocer la decisión del Gobierno de Cantabria de autorizar un cupo de 20 ejemplares de salmón para el período de pesca de 2027.

"El salmón en Cantabria nada hacia la extinción", ha denunciado la organización, que esperaba una veda total para el 2027, como han hecho el resto de comunidades autónomas.

En un comunicado, la ONG ha considerado que desde el Ejecutivo regional "no pueden seguir haciéndose los sordos y ciegos ante la contundente realidad de las unánimes conclusiones científicas y la continua reducción de las poblaciones en los últimos años".

"El Gobierno de Cantabria se ha quedado solo manteniendo la pesquería y sigue moviéndose en la ficción pues gestiona recursos que ya no existen, como el cupo de 70 ejemplares del año 2025, cuando se pescaron 8, o el cupo de 38 ejemplares del año 2026, en que se pescaron 3", ha denunciado.

También "se ha quedado solo" el Ejecutivo "desoyendo las sólidas conclusiones de los organismos científicos nacionales e internacionales que estudian la situación del salmón atlántico, que recomiendan la veda total, igual que el Comité Científico designado por el Ministerio de Transición Ecológica; esta administración queda como la última esperanza para la especie si finalmente es incluida en el Catalogo Español de Especies Amenazadas y en el LESPRE", ha indicado.

Según AEC, las causas de la situación del salmón y sobre las que hay que actuar "con urgencia" apuntan al bloqueo de los cauces fluviales con presas y azudes, muchos fuera de servicio, por lo que la Confederación Hidrográfica debe de acelerar su eliminación o permeabilización de los que estén en uso, ha defendido.

También ha apuntado al "necesario" mantenimiento de los caudales ecológicos en períodos de estiaje, la supresión de los vertidos contaminantes, la regeneración forestal de las riberas, los programas de suelta de alevines y la veda total.

"Con el declive de la especie, ya constatado desde mediados del siglo pasado y no tomando las medidas necesarias en su momento, hace evidente que quedan por delante decenios de trabajo responsable y coordinado de todas las administraciones para intentar recuperar las poblaciones, y en eso deberían estar", han opinado los ecologistas, que han insistido en que "ignorar la realidad solo prolongará la agonía del salmón atlántico, sin olvidar que la anguila europea se encuentra en la misma situación y por las mismas causas".

"Si no se toman las medidas urgentes que son bien conocidas, contemplaremos la pérdida de dos de las especies más emblemáticas del patrimonio natural de Cantabria", ha alertado.