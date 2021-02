El equipo de Gobierno tiende la mano a la oposición para el "resurgir" de Santander

PSOE, PRC, UxS y Vox censuran que no hay modelo de ciudad y la división del equipo de Gobierno

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP-Cs) ha tendido la mano a los grupos de la oposición para levantar el "resurgir" de la ciudad tras "el mayor desafío de la historia", la crisis del Covid, para que sea capaz de competir en un entorno global y de destacar por sus atractivos turísticos, su cultura y su competitividad.

Para ello se necesitan acciones transversales que definirán el modelo de futuro de Santander, como la sostenibilidad o la transformación digital, además del apoyo a las personas, la reactivación de la economía y transformación del espacio urbano.

Así lo ha defendido la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que se ha celebrado hoy para hacer balance de legislatura, y en el que precisamente el modelo de ciudad, que la oposición considera inexistente, ha centrado buena parte de las intervenciones, que se han prolongado durante cuatro horas.

Mientras Igual, que ha dedicado su intervención a los 106 santanderinos que "hemos perdido" por el coronavirus, ha defendido la gestión municipal durante 2020, desde su política fiscal a la social, en un año marcado por la pandemia en el que el Ayuntamiento ha sabido reaccionar con rapidez y "volcándose" en ayudar a quienes más lo han necesitado, la oposición ha alertado que ya se han cerrado 155 locales comerciales en diez calles, el 25% de los comercios no sobrevivirá al mes que viene, hay 35.000 ciudadanos en riesgo de pobreza y la situación puede empeorar este año.

Por otra parte, han censurado la existencia de dos gobiernos, uno del PP y otro Cs, "sin programa ni proyecto", en detrimento de una gestión eficaz, además de incumplimientos del pacto. De hecho, Ciudadanos y sus áreas de Gobierno han centrado buena parte de las críticas de los partidos de izquierda y de Vox, que han censurado tanto que el partido naranja no ha supuesto un "cambio" en el modo de gobernar como la gestión en Urbanismo y Contratación.

Los servicios públicos han acaparado otra gran parte del debate, concitando su falta de control críticas desde todos los ámbitos.

Asimismo, la mayoría de los grupos ha considerado que el debate era "innecesario" en este momento, solo una semana después del que aprobó el Presupuesto de 2021 y sin conocerse la liquidación del anterior; y han reprobado el formato, con tiempos limitados para la oposición y sin posibilidad de propuestas de resolución.

Frente a estas críticas, la alcaldesa les ha pedido unidad porque Santander "va a salir reforzada de la crisis".

"Los santanderinos tienen que estar por encima de todo. Ahora más que nunca es necesaria esa unidad de todos para resurgir con fuerza y favorecer el progreso de la ciudad. Así que nuevamente les solicito ese esfuerzo y tolerancia necesaria para alcanzar acuerdos", ha afirmado en referencia al segundo plan de choque.

OPOSICIÓN

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha afirmado que el Gobierno "en minoría mal avenida" de PP y Cs "no funciona" en una ciudad "malherida", que no tiene un proyecto de futuro, y que se enfrenta a una crisis de los servicios públicos como basuras, Parques y Jardines y aguas, cuyo control "necesita recuperar" la ciudad tras un modelo "fracasado".

Ha calificado de "insuficiente" la gestión de la crisis, asegurando que los santanderinos "no la han notado" porque el Ayuntamiento no ha llegado a cubrir las necesidades con un plan de choque que no ha gastado ni la mitad del fondo de emergencia social. "El principal problema es que el Ayuntamiento no llega a las personas que más lo necesitan", ha subrayado.

También ha hablado de "crisis política", con la máxima de "retener el poder a cualquier precio" que implica el pacto "forzado" en Madrid de PP y Cs, opinión que ha compartido el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila. Ha criticado la "inestabilidad" de Cs y el proyecto "agotado y sin ideas" del PP, que se han traducido en "confrontación", y ha opinado que tres concejales del equipo de Gobierno no deberían seguir en sus puestos pero "derivan responsabilidades para evitar las políticas".

Con todo, Fernández ha tendido un puente para recuperar la unidad política y ha propuesto la candidatura de Santander a Capital Verde Europea, que la alcaldesa ha rechazado al considerar prioritarias otras actuaciones para ayudar "a los más vulnerables".

Por su parte, Fuentes-Pila ha lamentado que, desde el anterior debate celebrado en 2018, la situación de Santander "poco o nada ha cambiado o va a peor", en una legislatura "en blanco, perdida" y "fallida para Santander", con falta de proyectos transformadores. Ha dedicado buena parte de su intervención al pacto PP-Cs, que ha calificado de "esperpento", con sus "zancadillas", y que se ha incumplido de forma "flagrante". "Hay un pacto roto para escenificar dos gobiernos", ha dicho.

Ha censurado a Cs que nada ha cambiado pese a que esta formación dijo que promovería el cambio, y le ha acusado de haber contribuido a "paralizar" la ciudad, y de ser "gobierno y oposición, y oposición de la oposición" como en su opinión prueba "que ha votado 20 veces diferente en el Pleno".

El regionalista se ha referido a "lo urgente", un nuevo plan de choque para ayudar a los "golpeados" por la pandemia; y a lo importante, los proyectos necesarios para la ciudad como la retirada de los espigones, Rema o el PSIR de Rucandial. "Pongámonos a lo urgente", ha instado.

Mientras, el portavoz de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, ha lamentando que "falta un modelo de ciudad que podamos conocer"; ha afirmado que Santander tiene un problema de ejecución del gasto y ha criticado las demoras en el servicio de Contratación. Además, ha reprobado que los servicios de Aguas, Parques y Jardines y Limpieza Viaria no se han fiscalizado --"El Álamo ha sido Intervención"-- y ha dicho que "hace falta más transparencia".

Por su parte, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha advertido que el plan de urbanismo "ya tiene fecha de caducidad: las próximas elecciones". También ha instado al portavoz de Cs, Javier Ceruti, a "menos vigilar y hacer más contratos", y se ha remitido a la "queja general" de los servicios públicos, "que hay que reforzar con funcionarios", y en los que ha faltado control, asegurando que, en el caso de la limpieza, no dará tiempo a resolver el contrato.

GOBIERNO

Frente a estas críticas, el portavoz de Cs ha defendido la "vocación de cambio" de su partido y su labor de "fiscalización". "Gestionamos una parte modesta del presupuesto, pero suficiente para darle la vuelta a Santander en nuestras áreas", ha dicho.

También ha afirmado que Santander "ha hecho los deberes" en el ámbito urbanístico y ha gestionado 500 contratos en Contratación. Además, ha sostenido que la ciudad tiene "un futuro inmejorable" y uno de sus pilares es "la Cultura con mayúsculas", cuyo tejido, "muy tocado", volverá a tener ayudas en el segundo plan de choque.

Respecto al pacto, ha manifestado que gobierno y oposición son "las cinco caras de la misma moneda" y lo ha comparado con la "bicefalia" en el Gobierno de Cantabria PSOE-PRC, "cada uno por su lado y nadie habla de lo que no es suyo". "Dos partidos y dos criterios. Y punto".

Al respecto, el portavoz del PP, César Díaz, ha asegurado que el pacto "goza de buena salud", con una alcaldesa y doce concejales que buscan mejora la calidad de vida de los santanderinos, a lo que ha contrapuesto la "crispación permanente" del PSOE.

También ha puesto en valor la labor del equipo de Gobierno destacado su reacción "eficaz y rápida" frente a la pandemia; y respecto del control de los servicios, ha recordado que se inició en la legislatura anterior y que sus responsables son técnicos, no políticos. Además ha asegurado "absoluta transparencia" en el control de los servicios munipales.