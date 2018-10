'La Espiral contemporánea' reivindicará el papel de la mujer en la danza del 3 al 8 de septiembre

Publicado 27/08/2018 13:24:19 CET

El festival de danza emergente 'La Espiral Contemporánea (LEC)', que en sus cuatro ediciones anteriores se llamaba 'Gracias x Favor', se celebrará en calles de Santander y en el Palacio de Festivales del 3 al 8 de agosto con una veintena de actividades para acercar al público la danza contemporánea y reivindicar el papel de la mujer en este arte.

Así, se rendirá tributo a coreógrafas que han impulsado este tipo de danza en España, como Carmen Werner, Lucía Marote, Matxalen Bilbao y Victoria P. Miranda, que impartirán clases magistrales. También se celebrará una mesa redonda con esta temática, videoproyecciones de piezas cortas y un taller de fotografía en movimiento.

En esta quinta edición del festival, denominado ahora 'La Espiral Contemporánea (LEC). V Semana de la Danza Emergente' y organizado por Espacio Espiral y la Fundación Santander Creativa (FSC), participarán 16 compañías de varias regiones de España y de otros países como Francia y Dinamarca.

El evento ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la concejala de Cultura, Miriam Díaz; el responsable de la programación del Palacio de Festivales, Regino Mateo; el director de la FSC, Marcos Díez; y el coordinador del ciclo de danza, Miguel Ángel Meca.

Este último ha explicado que este año se ha "remodelado un poco" la imagen del festival y se ha "simplificado al máximo" para apoyar la danza emergente e impulsar entre la ciudadanía el conocimiento de esta disciplina, que sigue siendo "la hermana pequeña" de las artes escénicas.

Por su parte, la alcaldesa ha manifestado que la intención es que la cultura "inunde las calles" y tanto los santanderinos como los visitantes se encuentren las manifestaciones artísticas por la ciudad.

Además, ha detallado que esta iniciativa se lleva a cabo con un presupuesto de 805.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 475.000, el Banco Santander 200.000, el Gobierno de Cantabria 40.000 y la Fundación Botín 40.000.

PROGRAMA

La primera actividad del programa tendrá lugar el sábado día 1 con el taller que impartirá el fotógrafo cántabro Raúl Lucio, que se completará los días 4, 5 y 6 con prácticas en la calle y una exposición de los trabajos.

Por otro lado, el programa incluye diferentes bloques que comenzarán con 'La danza inunda', del 4 al 6 de septiembre, en el que habrá propuestas de varias compañías de danza emergente a partir de las 19.00 horas en la calle Lealtad, Jardines de Pereda, la zona de la Grúa de Piedra y los bajos del Centro Botín. En cada espacio se exhibirán dos piezas distintas.

Concretamente, interpretarán las piezas 'Poire', de la francesa Coralie Arnoult; 'Tac-tiktack', de la catalana Zaida Torrego'; 'Ode tu you', de los daneses Manon Siv Duquesnay; 'Rag', de Lucía Marote; 'Fugas', de Matxalen Bilbao; 'Tiempo', de Nacho Cárcaba; 'Horror vacui', de Meraki Cía; 'Nexos', de Exire; 'I am my own television', de Dominik Borucki; 'Donde existe el corazón', de los valencianos Compañía Improvisada; 'Zebre', de Manuela Barrero; y 'Rojo', de Victoria P. Miranda.

También el día 4 se celebrará 'La danza nocturna', que incluirá un encuentro con coreógrafos en Espacio Espiral, a las 21.30 horas, así como una actuación a cargo de la compañía Matxalen Bilbao y una mesa redonda titulada 'Pioneras de la danza contemporánea en España' y moderada por la responsable del festival, Cristina Samaniego.

A continuación, el día 7, tendrá lugar 'Encuentros con la creación', en el que la sala Argenta del Palacio de Festivales acogerá el espectáculo 'Tiempo de conversación', creado por Carmen Werner y que interpretará su compañía Provisional Danza, a las 21.00 horas.

Por último, el 8 de septiembre será el turno de 'La noche en danza', también en la sala Argenta, donde se representarán tres obras que han sido premiadas en distintos certámenes: 'La temperatura/el temperamento, de Fran Martínez; 'Encuentros', de Denis Santacana; y 'E333', de Leonardo Robayo. Las entradas de ambos días están disponibles en la taquilla del Palacio, la web y entradas.com.