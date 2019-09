Estudio para comarcalizar el transporte del Besaya plantea más frecuencias y recorridos

Actualizado 02/09/2019 16:23:21 CET

En esta primera fase se barajan itinerarios, horarios, paradas y frecuencias, y después se abordará la figura administrativa que tendrá el sistema, que podría ser mancomunado

El estudio de alternativas para la comarcalización del transporte público en la comarca del Besaya, encargado por el Gobierno regional a la Universidad de Cantabria (UC), señala que el sistema "no está optimizado" y propone opciones para compatibilizar los servicios municipales y regionales y establecer un mayor número de frecuencias y recorridos.

Los técnicos han presentado el estudio a alcaldes y concejales de los municipios de la comarca este lunes en una reunión que han mantenido en el Ayuntamiento de Torrelavega con el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín; el director general de Transportes, Felipe Piña, respectivamente; y el responsable técnico del proyecto, el doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor titular de la UC, José Luis Moura.

En concreto, se han barajado tres alternativas con distintas rutas que combinan el Torrebús con las concesiones regionales -coordinando horarios y recorridos- y que buscan establecer "tres o cuatro" líneas diametrales sobre un mapa de la comarca que pongan en contacto cada una de las "cabeceras" de los recorridos pasando por Torrelavega, que sería donde se producirían los transbordos.

Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa tras la reunión el consejero, que ha insistido en que hay un "abanico infinito de posibilidades" desde el punto de vista técnico y que existen "muchas variables" y recorridos, todos ellos basados en minimizar el número de transbordos y de kilómetros recorridos.

Además, no ha detallado las tres alternativas planteadas por los técnicos pero ha resumido que "se parecen mucho" porque consisten en extender los recorridos radiales del Torrebús a un sistema diametral. Estos planteamientos, según ha indicado, tienen como objetivo aumentar "a corto plazo" el número de pasajeros de 1,1 millones actuales en la comarca a 1,3 millones.

Por otro lado, ha insistido en que el Gobierno es "un miembro más" en esta mesa de trabajo y todavía no va a proponer una solución concreta para la comarcalización, sino que, a través de los trabajos de la UC, va a plantear todas las alternativas para que los responsables de los municipios decidan.

MAXIMIZAR FRECUENCIAS Y MINIMIZAR SOBRECOSTES

Martín ha explicado también que la intención es "maximizar las frecuencias minimizando los sobrecostes" que generaría mejorar el servicio que, según ha indicado, oscilarían desde el medio millón al millón de euros anual.

Por ello, ha añadido que este estudio es una primera fase que sirve como anteproyecto "básico" que informa de que se puede mejorar el sistema y en la que se están definiendo itinerarios, horarios, paradas y frecuencias.

Después, ha dicho, habrá una segunda parte en la que se tendrá que plantear la figura administrativa del sistema de transporte, que podría ser mancomunarlo o compatibilizar el servicio municipal y regional, así como otras cuestiones jurídicas, administrativas y económicas, como la compatibilidad entre concesiones, tarifas y reparto de costes.

OBJETIVO "COMPLEJO"

El consejero ha manifestado que están a "años luz" de definir la solución final, ya que el objetivo es "complejo" al tratarse de "armonizar" un servicio regional con uno municipal. Además, ha dicho que dado que otro ayuntamiento de la región ha intentado un proceso "semejante" y ha sido "muy mal percibido por los vecinos" --ha señalado en referencia al sistema del Metro-TUS en Santander pero sin citarlo--, en esta ocasión se empezará "justo al revés".

"No vamos a empezar buscando un abaratamiento de sistema, una aminoración de kilómetros recorridos o del número de coches", sino "un mejor servicio para los vecinos", lo que, a juicio de Martín, se traduce no solo en que haya más frecuencias, sino que el tiempo de tránsito sea menor, que, "al poder ser", el coste no sea mayor o que la combinación de distintas rutas permita cualquier tránsito entre dos puntos de la comarca en menos tiempo y con menos transbordos.

Además, ha asegurado que "este es el momento" para plantear cambios en el sistema, ya que algunas líneas regionales y el Torrebús tienen que renovar sus concesiones.

En la misma línea, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha añadido que los regidores saben que "no es un camino fácil" y que "las experiencias en otros Ayuntamientos han sido complejas y difícilmente implantables", pero también que "hay otras iniciativas que están funcionando en otros territorios y que son casos de éxito que queremos implantar en nuestra Comarca".