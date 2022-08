Expertos animan a los nuevos universitarios a tener una "mirada amplia" en los estudios y en la vida

Ochenta brillantes expedientes preuniversitarios aprenden en la UIMP que "hay que especializarse" pero sin perder la "curiosidad" en otras áreas

SANTANDER, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesores del XXI Aula de Verano Ortega y Gasset de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), expertos en distintas áreas de conocimiento, enseñan estos días en Santander a los 80 alumnos con los mejores expedientes preuniversitarios que la Universidad no debe ser únicamente especialización en el área elegida, sino también "curiosidad", "interdisciplinariedad" y que deben tener "una mirada amplia" de los estudios y también de la vida.

Así lo han defendido el director del Aula Ortega y Gasset de Iniciación a la Universidad y catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell; el director general de de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, Emilio del Río, y el matemático y divulgador científico, Santiago García, en una rueda de prensa ofrecida este martes con motivo de su participación en el Aula, en la que han estado acompañados de la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades de la UIMP, Matilde Carlón.

Durante esta semana, estos 80 brillantes alumnos, todos ellos con notas superiores al 9,5 en Bachillerato y que iniciarán su andadura en la Universidad en diferentes áreas, se aproximan de la mano de 15 expertos a diversos campos a las grandes corrientes del saber en disciplinas diversas (Artes, Humanidades, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Salud...) y a cuestiones capitales de la actualidad.

Lo harán a través de conferencias, talleres, actividades grupales en las que, por ejemplo, aprenderán la necesidad de "humanizar la tecnología", y visitas a lugares como el Centro Botín, el Faro de Ajo, el Soplao o el Parlamento de Cantabria, entre otros.

Además, en estos días, se les guiará acerca de cómo preparar su andadura en la Universidad desde el inicio, un aspecto que, a juicio del director del Aula, se ha "abandonado" y que, en su opinión, es necesario.

Aunque los alumnos participantes en el Aula ya han elegido las carreras universitarias en las que se formarán, durante estos días se les insistirá en que, aunque "hay que especializarse" no deben centrarse solo en el ámbito elegido, sino que deben tener una "mirada amplia" hacia otros saberes y otros ámbitos de la vida.

"Hay que especializarse, eso está claro. Pero solo especializarse no. Y aquí aprenden a tener esa mirada amplia de los estudios y de la vida. El contacto de los alumnos, el contacto con otras especialidades de distintas áreas a las que ellos han elegido y aprenden a que no les va a ir bien si no estudian lo que se tienen que estudiar pero que nos les va a ir bien si solo estudian lo que se tienen que estudiar", ha afirmado Del Río.

Todos los profesores participantes en el Aula han alabado la utilidad de esta iniciativa que reúne a "los mejores" preuniversitarios y que, a su juicio, prueba que "es posible enseñar divirtiendo" y han ensalzado la actitud de los alumnos participantes que, según han explicado, están mostrando una "curiosidad infinita por todas las áreas" del saber que se están abordando aunque no sean las que han elegido para estudiar.

Como prueba de ello y de lo que se pretende conseguir en el Aula Ortega y Gasset, han explicado que, por ejemplo, una participante que estudiará Medicina les ha asegurado que "se ha enamorado del latín".

También los profesores han destacado la "conexión humana" que han logrado los alumnos desde el inicio pese a lo diferentes que son y su capacidad de trabajar juntos "desde el minuto cero" en las diferentes actividades que se les proponen y han deseado que, entre ellos, esté el próximo "Ortega Gasset, María Zambrano o Concha García Campoy". "Hay aquí un futuro talento seguro", ha dicho el matématico Santiago García.