FAPA exige la dimisión o cese del consejero de Educación y dice que "llegará hasta el final"

Publicado 11/04/2019 11:47:23 CET

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria (FAPA) ha exigido la inmediata dimisión del consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, y en caso de que no lo haga, ha pedido su cese al presidente regional, Miguel Ángel Revilla.

Lo ha hecho a través de sendos escritos que ha registrado hoy en la Consejería de Educación y en el Gobierno de Cantabria, aduciendo que resulta "inaceptable" que Fernández Mañanes continúe en su cargo "un día más" porque ha utilizado su cargo para "maniobrar contra la educación pública" y por la "mala gestión" que ha hecho "sobre todo del calendario escolar".

"Pese a la cercanía del final de legislatura, el sistema educativo de Cantabria no puede permitirse tenerle a usted al frente ni un minuto más", señala FAPA en el escrito dirigido al consejero.

Además, la presidenta de FAPA, Leticia Cardenal, en declaraciones a la prensa, ha subrayado que la federación está dispuesta a llegar "hasta el final" y hoy analizará con un abogado las "posibilidades" jurídicas. Porque, ha enfatizado, "no vamos a permitir que se nos ningunee como ha hecho este consejero y desde luego que llegaremos hasta el final", ha insistido.

En este sentido, ha acusado a Fernández Mañanes de haber "ninguneado a las familias", poniéndolas "de parapeto en muchas ocasiones frente al profesorado, cuando realmente eso no es así".

Para la federación, resulta "inadmisible" que el calendario escolar del próximo curso 2019-2020, aprobado este martes en la Mesa Sectorial de Educación, "recorte" 33 horas lectivas cuando "no va a modificar el currículo y, por lo tanto, la carga lectiva va a ser la misma".

Al respecto, Cardenal ha precisado que FAPA "nunca" ha entrado a valorar si el calendario actual, dividido en bimestres, "era bueno o malo" porque lo "avalaban" unos informes pedagógicos que, pese a sus retiradas peticiones, no ha recibido. "Lo que dicen es que todavía es muy pronto para saber si los resultados son buenos o son malos", ha recordado.

Sin embargo, FAPA opina que este calendario "no funciona" en todas las etapas educativas y de hecho es "catastrófico" a su juicio para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Según Cardenal, los periodos no lectivos "no son realmente de vacaciones para el alumnado (de Secundaria) sino que van con sobrecarga de tareas y a la vuelta tienen muchísimos exámenes porque les coincide con las evaluaciones", ha explicado.

Aunque ha insistido en que la federación "nunca" se ha manifestado "en contra del modelo de calendario" sí ha expresado sus dudas porque "se negocie en una mesa sectorial un calendario que se supone que tiene muchas ventajas pedagógicas".

ESCRITO DE DIMISIÓN

En el escrito dirigido al consejero de Educación que ha registrado FAPA, afirma que la "aprobación unilateral" del calendario escolar del próximo curso es "la culminación de un pucherazo educativo", que Fernández Mañanes viene preparando desde que la federación puso al descubierto que no se estaban cumpliendo las horas lectivas del alumnado.

Además, le acusan de haber incumplido su palabra de ampliar la atención del alumnado de Infantil y Primaria hasta las 14 horas en junio y septiembre; de utilizar a la federación de "pantalla" ante el profesorado; de "ningunear" a las familias e "ignorar" los más de 20 escritos que ha presentado a lo largo del curso; y de haber "desoído" el mandato parlamentario de consensuar con familias y docentes la aprobación del calendario escolar.

En este sentido, también le acusan de "despreciar" a las organizaciones que acudieron a la convocatoria de una mesa de negociación "en la que todavía le seguimos esperando".

Y "lo más grave", de haber "utilizado su cargo para intentar resolver un conflicto laboral a costa de cambiar el ordenamiento educativo en perjuicio del alumnado" al recortar 33 horas lectivas (una semana de clases). "Es vergonzoso que haya utilizado la derogación del decreto de los recortes precisamente para recortar derechos al alumnado".

ESCRITO DE CESE

En cuanto al escrito dirigido al presidente Revilla, FAPA argumenta que la actuación del consejero en los últimos meses "ha ido encaminada a solventar un conflicto laboral a costa de los intereses del alumnado, menospreciando tanto al Parlamento de Cantabria como a esta Federación y otras organizaciones que hemos mostrado nuestra disposición a buscar una salida dialogada al problema del calendario escolar".

Afirma que "es del todo vergonzoso" que Fernández Mañanes "haya estado utilizando su

cargo para maniobrar en contra de la educación pública, preocupándose solamente de evitar las consecuencias electorales que le pudiese ocasionar esta cuestión mientras dejaba de lado el buscar lo mejor para el alumnado".

"Resulta un mensaje inaceptable para la ciudadanía en general y para las familias

en particular que este señor continúe un solo día más en su cargo", y por ello apelan a la "responsabilidad" de Revilla como presidente del Gobierno, proceder a su cese "en el caso

de que no decida asumir su error y dimitir".