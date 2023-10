FAPA recuerda a Vox que la educación en igualdad forma parte del currículo y cree que solo quiere "llamar la atención"

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Cantabria (FAPA) ha recordado a Vox que la educación en igualdad forma parte del currículo educativo, y ha opinado que con la iniciativa de la formación de extrema derecha para implantar el pin parental en la comunidad autónoma solo quiere "llamar la atención".

Tras conocer la proposición no de ley (PNL) que ha registrado Vox para pedir al Gobierno regional una actuación "inmediata, responsable y contundente para poner fin al adoctrinamiento y el enfrentamiento social completamente injustificado e ilegítimo promovido desde las aulas", el presidente de FAPA, Chema Torre, ha manifestado que no comprende "exactamente" que está solicitando la formación si no es incumplir la ley.

"Estamos hablando de contenidos curriculares, la educación en igualdad forma parte del currículo educativo. Por lo tanto no sé que están pidiendo exactamente ¿qué no se cumpla la legislación?", se ha preguntado Torre en declaraciones a Europa Press.

"Pensé que era un partido que decía que estaba por la ley y el orden y no entiendo muy bien por qué dicen esto, es un contrasentido de lo que pregonan", ha opinado Torre, para quien lo que "realmente quiere" Vox es "llamar la atención".

Para el presidente de FAPA, si lo que de verdad pretende la formación que lidera Leticia Díaz en Cantabria es acabar con el adoctrinamiento en los centros educativos "que dicen que existe", debería fijarse en la educación católica.

"Lo que pedimos las federaciones de AMPAS es que se suprima la educación católica de las aulas y se restrinja al ambiente privado, familiar, que es donde debe darse y no en las aulas de un estado laico. Eso si es adoctrinamiento, por ejemplo, y no parece que les preocupe que se esté produciendo en las aulas", ha subrayado.

Con todo, para Torre, la cuestión "no merece gastar un minuto de tiempo en pensarlo". Son "mamarrachadas", ha calificado.