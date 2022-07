Félix Álvarez acude a un acto de conciliación con María Sánchez y María González pero descarta retractarse

Dice que estará "encantado de comparecer ante la Justicia" si finalmente le demandan porque han cometido "un escándalo sin precedentes"

SANTANDER, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en Cantabria, Félix Álvarez, ha acudido este lunes a un acto de conciliación con la exconsejera de Economía, María Sánchez, y la exsecretaria general del mismo departamento, María González, ante la petición de éstas de que se retractara de sus manifestaciones en las que las acusa de fabricarse "a medida" los dos puestos que ahora ocupan en el área de Intervención, como paso previo a interponer una demanda contra él.

Sin embargo, Álvarez ha asegurado que no va a retirar sus palabras e insiste en que las que la oposición llama 'las Marías' "utilizaron sus altos cargos para fabricarse estos dos puestos a medida" y adjudicarse sus "sueldos Nescafé".

"No solo no me voy a retractar, sino que me reafirmo", ha recalcado el líder de Cs en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes tras ese acto de conciliación que ha terminado sin avenencia. Por ello, ha señalado que solo le queda "esperar" y ver si al final le llega esa demanda por injurias y calumnias.

Y es que, tras salir a la luz públicamente que María Sánchez y María González habían denunciado a Álvarez por sus acusaciones de crearse puestos 'ad hoc' --en concreto los de os de Jefe de Área de Intervención y Fiscalización II y Jefe de Unidad de Eficiencia y Modernización-- el líder naranja ha precisado que lo que se le notificó fue una citación para este acto de reconciliación con el fin de que se retractara como paso previo a presentar la demanda.

Algo que ha descartado y contra lo que insiste en que va a seguir analizando toda la información relativa al concurso y a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Economía tras la que se adjudicaron los puestos de 'las Marías', para posteriormente tomar las medidas que su grupo estime oportunas, incluida la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales.

Y ha asegurado que "no le gusta judicializar la política", pero "no me dejan más opción" tras haber pedido al Gobierno (PRC-PSOE) "por activa y por pasiva que abanderase la lucha" contra lo que considera "un escándalo sin precedentes".

Al hilo, ha señalado que la oposición ha pedido al Ejecutivo expedientes, informes y actas de reuniones y "es verdad que el Gobierno no ha enviado mucha de esta información, pero también es verdad que faltan muchas cosas por recibir". Además, "cuanto más vamos estudiando toda la información más seguro estoy de que ellas mismas se lo han guisado y se lo han comido", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que, si finalmente le demanda, estará "encantado de comparecer ante la Justicia", pues cree que es "una oportunidad más" para exponer su visión. "No me van a cerrar la boca ni meter miedo, estaré encantado de comparecer ante la Justicia todas las veces que me reclamen", ha sentenciado Álvarez.