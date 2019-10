Fernando Francés, absuelto por falta de pruebas de maltrato a la artista Marina Vargas

Publicado 29/10/2019 19:44:37 CET

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gestor de museos y ex secretario general de Innovación Cultural Museos de la Junta de Andalucía, el cántabro Fernando Francés, ha sido absuelto por falta de pruebas del delito de maltrato del que le acusaba la artista Marina Vargas.

De esta manera, menos de una semana después de celebrarse el juicio, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha seguido el criterio de la Fiscalía, que propuso en la vista desestimar la denuncia al considerar que las pruebas practicadas eran "insuficientes" para destruir la presunción de inocencia del denunciado, por lo que no formuló acusación contra él.

La abogada de Marina Vargas pidió una condena por delito leve de maltrato de dos meses de multa a razón de 25 euros al día (1.500 euros) y el pago de las costas; mientras que el abogado de Francés pidió la absolución y que se investigara a la denunciante por un delito de falso testimonio.

Marina Vargas denunció en julio del año pasado a Fernando Francés, entonces director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, por darle un "bofetón" en la feria ArteSantander durante una discusión, lo que éste negó. La versión de la artista tampoco fue corroborada por los dos testigos llamados a declarar en el juicio, celebrado el pasado 23 de octubre, por lo que la fiscal propuso desestimar la demanda.

En la misma línea, el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, considera, en una sentencia dictada el 25 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, que "no consta acreditado" que durante la conversación que ambos mantuvieron en ArteSantander Fernando Francés golpeara en la cara a Marina Vargas, al tiempo que decía "la has cagado, la has cagado".

Señala además que el testigo propuesto por la acusación particular, Michel Leon Martin, manifestó en el juicio que durante la conversación "no existió contacto físico" entre denunciante y denunciado, por lo que "difícilmente pido existir bofetón o agresión alguna".

La segunda declaración que "desmiente a la víctima", según el juez, es la del otro testigo, en este caso propuesto por la defensa, Javier Ernesto Marín, que "no apreció ni discusión ni grito alguno, y mucho menos un bofetón".

Por ello, el juez considera que "no resulta posible entender" que la sola declaración de Marina Vargas pueda servir para "desvirtuar la presunción de inocencia" de Francés, singularmente por la declaración del primero de los testigos citados, presente en la discusión.

Por ello, absuelve a Francés del delito leve de malos tratos de obra y declara de oficio las costas del juicio. También desestima la petición de la defensa de deducir testimonio frente a la denunciante por la comisión de un delito de denuncia falsa.

La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.