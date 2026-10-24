El Festival Santander de Boleros vuelve el día 31 al Palacio con la venta anticipada agotada

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SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Santander de Boleros volverá al Palacio de Festivales de Cantabria el próximo sábado 31 de octubre en una cita para la que se han agotado las entradas de venta anticipada.

Sin embargo, el mismo día de la actuación saldrá a la venta el 10 por ciento del aforo en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de la comunidad, tanto en taquillas como en la web del centro cultural.

El evento, que alcanza su edición número 15, contará con el grupo canario Los Sabandeños como artista invitado.

Comenzará a las 19.30 horas en la Sala Argenta, con una duración de 120 minutos con descanso.

Organizado por el grupo Jueves de Boleros, en esta edición especial, el festival quiere rendir homenaje al viaje de este género hasta Santander, evocando las rutas marítimas y comerciales que, a través de puertos como Santiago de Cuba, Veracruz, Tenerife y la capital cántabra, llevaron consigo músicas, emociones y culturas que terminaron "encontrando en esta ciudad un puerto donde quedarse".