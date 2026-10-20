La Filmoteca acogerá este jueves el estreno del corto 'La suite de Los Riconchos' sobre la danza tradicional

Presentación del estreno del corto 'La suite de Los Riconchos' - PFC

SANTANDER, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus acogerá este jueves, 22 de octubre, la presentación de 'La Suite de Los Riconchos', una obra audiovisual realizada por Casapalma, Jorge Rojas y el Colectivo Etnográfico Brañaflor, con el apoyo del Gobierno de Cantabria.

Se trata de un corto, de 11 minutos de duración, que toma como punto de partida la tradición del baile de pandereta, una práctica que durante generaciones formó parte de la vida social y festiva de los pueblos de Cantabria.

El título hace referencia a la forma musical de la 'suite', muy habitual entre los siglos XVI y XVIII y que reunía distintas danzas interpretadas de manera consecutiva, entrelazando diferentes formas de baile: 'a lo suelto', ' a lo ligero' o 'a lo agarro' y combinando momentos de mayor intensidad con otros más reposados.

La directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, ha presentado este martes en rueda de prensa el estreno de esta obra. Ha destacado el apoyo del Gobierno a estas iniciativas que "ayudan a preservar y difundir nuestro patrimonio inmaterial".

En este sentido, ha reconocido el trabajo realizado por el grupo Casaplama que "ha sabido acercar la canción tradicional a los más jóvenes con un acercamiento a esta música tradicional desde una vertiente más innovadora".

Además, todos los participantes en este video han valorado la aportación esencial de Elisa Santiago, nacida en Bustidoño en 1937, una de las últimas personas que conserva en su memoria los toques y bailes tradicionales de la comarca de Los Riconchos.

"Su conocimiento, recogido durante más de quince años por el investigador Aurelio Vélez y Brañaflor, constituye la base del proyecto", han coincidido en señalar.

Por su parte, el director, Jorge Rojas, ha explicado que se ha hecho un trabajo "a fuego lento", como también ha sido el proceso de grabación, realizado con una pequeña cámara de 16 milímetros que aportaba la imagen y ritmo que se quería para esta narración, ha detallado.

REIVINDICACIÓN DE LA VIDA EN COMUNIDAD

Tomando ese legado como punto de partida, Irene Atienza y Yoel Molina, integrantes de Casapalma, han señalado que se han realizado nuevos arreglos sobre cuatro canciones tradicionales, respetando su esencia e incorporando una instrumentación y producción contemporáneas. Sobre esa música, el colectivo Brañaflor interpreta los bailes tradicionales.

"Se trata de un corto de once minutos que es el tiempo que dura la interpretación de los cuatro bailes que conforman esta suite", ha señalado Atienza.

Para el director, este trabajo es también una reivindicación de la vida en comunidad, algo que debido al despoblamiento y la aglomeración de personas en las ciudades "se está perdiendo" y que se debe "recuperar". "Este trabajo habla de eso y de que el baile es el mejor instrumento para reforzar esos lazos de comunidad", ha resumido.

Más que documentar una tradición, 'La Suite de Los Riconchos' plantea la necesidad de mantener estas manifestaciones artísticas, no solo reproducir el pasado, sino dialogar con él y entender el patrimonio como algo vivo, capaz de seguir inspirando nuevas formas de creación sin perder el vínculo con las personas, los lugares y la memoria de los que procede.

La película ha sido rodada en la zona de Los Riconchos (Aldea de Ebro, Mediadoro, Bustidoño, Malataja y Laguillos), una pequeña comarca tradicional situada en el sur de Cantabria, integrada en el municipio de Valdeprado del Río. Tiene una duración de 11 minutos.

Para la realización de este proyecto se ha contado con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte y con la colaboración de la Fundación Banco Santander a través de las Ayudas a la Creación de Faro Santander.