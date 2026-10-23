Fomento mejorará el drenaje de la CA-700 entre Riocorvo y Viérnoles para evitar inundaciones y cortes de tráfico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha licitado el proyecto para mejorar el drenaje de la carretera autonómica CA-700 en un tramo de 650 metros entre Riocorvo (Cartes) y el apeadero de Viérnoles (Torrelavega), con el fin de evitar las inundaciones y los cortes de tráfico que se producen en este trecho en episodios de fuertes lluvias.

De este modo, con una inversión cercana a los 160.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, esta actuación tiene como objetivo poner fin a los problemas de acumulación de agua que se registran de forma recurrente en este punto de la carretera durante los episodios de lluvias intensas, mejorando así la seguridad de los usuarios y garantizando la normal circulación por la vía.

Los estudios realizados por el Servicio de Carreteras han constatado que las infraestructuras existentes presentan una capacidad insuficiente para evacuar el agua durante los episodios de lluvias intensas, lo que provoca acumulaciones que pueden llegar a afectar a la circulación y obligar al corte temporal de la carretera como medida preventiva, ha informado en un comunicado el titular del área, Roberto Media.

Para solucionar esta situación, el proyecto contempla la construcción de un nuevo sistema de alivio que permita incrementar la capacidad de evacuación del agua y reducir significativamente el riesgo de inundaciones en este tramo de la CA-700.

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 153.324 euros, cantidad a la que se suman 5.962 euros para las expropiaciones necesarias para la ejecución de los trabajos, hasta alcanzar una inversión total cercana a los 160.000 euros.