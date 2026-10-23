El Fondo de Cooperación Municipal crecerá un 5,4% en 2027 hasta superar los 20,5 millones

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, preside la Comisión de Administración Local. - GOBIERNO

Las ayudas de Presidencia a los ayuntamientos superan los 2,4 millones y 2,2 irán al mantenimiento de los cajeros automáticos SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria alcanzará el año que viene los 20.513.184 euros, lo que supone un incremento de más de un millón (1.050.960 euros) respecto al presente ejercicio, un 5,4 por ciento más, en aplicación del incremento del IPC en la comunidad autónoma previsto en la ley reguladora.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presentado estos datos durante la reunión de la Comisión de Administración Local, en la que se ha informado de la evolución del fondo durante la legislatura y de las principales líneas de subvenciones destinadas a las entidades locales, así como de las previsiones presupuestarias para 2027.

Según ha indicado, desde 2023, el Fondo de Cooperación Municipal ha aumentado en 3.390.840 euros, un 19,8%, por encima del incremento del IPC acumulado en ese periodo, que se sitúa en el 13,3%.

Además, el Ejecutivo regional mantiene desde 2024 el compromiso de aprobar la distribución del fondo durante el mes de enero y abonar las cantidades correspondientes dentro del primer trimestre del año, con el objetivo de que los ayuntamientos dispongan de mayor certidumbre para planificar los recursos municipales.

Por otro lado, durante la Comisión de Administración Local se han abordado las ayudas previstas por la Consejería de Presidencia en apoyo a las entidades locales para 2027 que alcanzan en su totalidad 2.450.000 euros, lo que se suma a las ayudas plurianuales para cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblamiento que llegan a los 2.279.500 euros en cinco años, para la instalación de hasta 47 nuevos.

AYUDAS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA 2027

Con respecto a las ayudas previstas por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia en apoyo a las entidades locales se incluyen con partidas destinadas a financiar sus gastos de funcionamiento, mejorar los servicios públicos y favorecer la permanencia de la población en los municipios afectados por el despoblamiento, que suman un presupuesto total de 1.140.000 euros, a lo que hay que añadir la ayuda plurianual para el mantenimiento de los cajeros automáticos.

En concreto, las previsiones presupuestarias contemplan las ayudas a las mancomunidades (309.000 euros) y entidades locales menores (350.000 euros) para contribuir a sus gastos de funcionamiento, junto a la convocatoria para apoyar la administración electrónica municipal (75.000 euros).

Respecto a los municipios en riesgo de despoblamiento, se mantendrán las subvenciones para la adquisición de vehículos de uso común, que contarán con un presupuesto superior, hasta alcanzar los 320.000 euros. Entre 2024 y 2026, estas ayudas han beneficiado a 25 municipios en riesgo de despoblamiento.

Además de las ayudas para la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblamiento, el Gobierno cántabro mantiene las subvenciones nominativas para Tresviso, con 20.000 euros; Valderredible, con 15.000 euros; y Valle de Villaverde, con 10.000 euros. También se mantendrá las políticas de promoción de la tauromaquia en municipios en riesgo de despoblamiento con una partida de 41.000 euros.

Para continuar el seguimiento y refuerzo de los planes de transformación digital municipales implantados, que facilitaron también la instalación de 604 equipos informáticos en 90 ayuntamientos durante esta legislatura, el proyecto de presupuestos de 2027 incluye una partida de 129.656 euros.

La Consejería también prevé mantener en 2027 las principales líneas de subvenciones directas a los ayuntamientos en materia de seguridad y emergencias.

Las previsiones presupuestarias presentadas por Urrutia incluyen además las ayudas de salvamento y socorrismo en playas (650.000 euros); vestuario para protección civil y policía local (90.000 euros); vehículos para protección civil y policía local (200.000 euros); desfibriladores, hidrantes y otros materiales para protección civil y policía local (300.000 euros), junto con una partida específica (70.000 euros) para continuar apoyando la elaboración de guías de respuesta municipal ante incendios forestales. En conjunto, suman 1,31 millones en 2027.