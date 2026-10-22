El futbolista lebaniego Álvaro González Soberón será el Orujero Mayor 2026 en las fiestas de Potes

Archivo - Álvaro González en foto de archivo - RCD ESPANYOL - Archivo

POTES 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista profesional Álvaro González Soberón será el Orujero Mayor 2026 de la próxima edición de la Fiesta del Orujo, que tendrá lugar el fin de semana del 13,14 y 15 de noviembre, y que está declarada de Interés Turístico Nacional.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento de Potes quiere reconocer la destacada trayectoria deportiva de Álvaro González Soberón, nacido en la capital lebaniega, que durante más de quince años ha desarrollado su carrera en algunos de los principales clubes del fútbol nacional e internacional, llevando consigo sus raíces y su vinculación con Liébana, ha destacado el alcalde de Potes, Francisco Javier Gómez.

El regidor ha señalado que la elección de Álvaro González como Orujero Mayor tiene un significado "especialmente emotivo" para la villa, al tratarse de una persona que ha alcanzado importantes éxitos profesionales sin perder su vinculación con su lugar de origen.

"Para Potes es un orgullo que uno de nuestros vecinos, que ha llevado el nombre de nuestra villa por algunos de los estadios más importantes del mundo, sea este año nuestro Orujero Mayor. Álvaro representa valores como el esfuerzo, la constancia y la superación, pero también el sentimiento de pertenencia a esta tierra. Queremos que este reconocimiento sea una muestra del cariño y la admiración que le tenemos en su pueblo", ha señalado.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que la Fiesta del Orujo constituye una oportunidad para reconocer tanto el trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones lebaniegas como la trayectoria de personas que contribuyen a proyectar el nombre de Potes y de Liébana más allá de sus fronteras.

Nacido en 1990 en Potes, Álvaro González Soberón desarrolló una destacada trayectoria como defensa central. Comenzó su formación futbolística en las categorías inferiores del Real Racing Club de Santander, con el que debutó en Primera División en mayo de 2011, bajo las órdenes de Marcelino García Toral. Posteriormente defendió las camisetas del Real Zaragoza, RCD Espanyol y Villarreal CF, consolidándose durante una década en la élite del fútbol español.

En 2019 dio el salto al fútbol internacional al incorporarse al Olympique de Marsella, donde permaneció tres temporadas y disputó competiciones europeas, incluida la UEFA Champions League.

Su trayectoria continuó en Arabia Saudí, defendiendo los colores del Al-Nassr y del Al-Qadsiah, equipo con el que consiguió el campeonato de Segunda División saudí en la temporada 2023-2024 y el correspondiente ascenso a la máxima categoría.

En 2025 vivió una nueva experiencia internacional en el Johor Darul Ta'zim de Malasia, antes de regresar al fútbol español para cerrar su carrera profesional en el CD Tenerife.

Entre sus principales logros deportivos destaca el título de campeón de Europa sub-21 con la selección española en 2013, formando parte de una generación histórica del fútbol nacional.

A lo largo de su carrera compitió en algunas de las principales ligas del fútbol internacional y participó en competiciones como la UEFA Champions League, la Europa League y la Conference League.

Tras más de quince años de trayectoria en el fútbol profesional, anunció su retirada en julio de 2026, iniciando una nueva etapa personal y profesional vinculada al deporte y a los medios de comunicación.

FIESTA DEL ORUJO

La Fiesta del Orujo de Potes constituye una de las principales citas del calendario festivo y cultural de Cantabria y una celebración profundamente vinculada a la historia, las tradiciones y el patrimonio gastronómico de Liébana.

Durante las jornadas festivas, las calles de Potes volverán a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con un programa de actividades que incluirá exhibiciones de destilación tradicional en directo, degustaciones, música, folclore, pasacalles y diferentes propuestas culturales.

Una programación que cuenta con el patrocinio de la Fundación Camino Lebaniego y Cantabria Turismo del Gobierno de Cantabria.

Uno de los momentos centrales de la celebración será la proclamación del Orujero Mayor 2026. Álvaro González Soberón será el encargado de pronunciar el pregón y participar en el tradicional encendido de las alquitaras, acompañado por los productores de orujo y la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana.

La celebración incluirá también la entrega de la tradicional Alquitara de Oro, reconocimiento que distingue al mejor orujo del año y pone en valor la calidad del producto y el trabajo de las destilerías lebaniegas.

Más allá de su proyección turística, esta cita representa un reconocimiento al trabajo de los productores, a la transmisión de los conocimientos tradicionales y a la importancia de mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad de Liébana.