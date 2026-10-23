La I Gala de la Zarzuela Montañesa "estrena" el 26 de noviembre 18 números de 13 zarzuelas ambientadas en Cantabria

Presentación de la I Gala de la Zarzuela Montañesa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria acogerá el 26 de noviembre la I Gala de la Zarzuela Montañesa, que "estrena" 18 números de 13 zarzuelas ambientadas en lo que entonces era la provincia de Santander, que permitirán al público conocer y poner en valor "un amplísimo" abanico de títulos que se escribieron tomando como inspiración "nuestra tierra y tradiciones".

Esta I Gala de la Zarzuela Montañesa contará con la actuación de la Joven Orquesta UIMP Ataúlfo Argenta, la Coral Salvé de Laredo y el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga, dirigido por José Luis Rivera, así como las sopranos Sara Castrillo y Noemí López Vázquez, el tenor Alberto Núñez, el barítono Juan Laborería y el narrador Antonio Torre.

En el programa se ofrecerán fragmentos de la primera zarzuela montañesa estrenada en 1853 ('El grumete') y la última estrenada en 1958 ('La barquera') y se han incluido números de obras como 'La tabernera del puerto', 'El Salto del Pasiego', 'La Romería de Miera', 'Blasones y talegas', 'La pescadora de Ubiarco', 'La cariñosa', 'María de los Ángeles', 'La canción del Ebro', 'La barca nueva', 'La galerna' y 'La costurerita'.

Se trata de obras a las que pusieron música maestros que han sido referencia como Emilio Arrieta, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Manuel Fernández Caballero, Jacinto Guerrero o Pablo Sorozábal.

La gala se celebrará a las 19.30 horas y las entradas ya están a la venta, tanto en web como en taquilla, a un precio de 25 y 15 euros según la zona del patio de butacas.

La actividad cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura y durante la presentación del evento la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, ha destacado que con esta gala "se salda una deuda arrastrada durante años con un género que forma parte de nuestras tradiciones".

Fernández-Rosillo ha puesto en valor el trabajo de investigación y recuperación del patrimonio cultural y musical que ha llevado a cabo Juan Antonio Prieto, organizador del evento, que ha permitido "recuperar del olvido" un total de 124 zarzuelas ambientadas en Cantabria, la mayor parte de ellas estrenadas entre 1853 y 1958.

Por su parte, Prieto ha explicado que algunos de los libretos y partituras recuperadas han sido adaptados por el maestro Vicent Pelechano para poderse interpretar en "esta singular gala que tiene carácter de auténtico estreno".

Al respecto, ha añadido que, con excepción de 'La tabernera del puerto' o 'La Romería de Miera', "nadie ha visto o escuchado estas obras", por lo que esta gala "va a presentar números que no sólo han sido o son desconocidos por la población actual, sino también por sus padres, abuelos o bisabuelos".

El proyecto cuenta con la dirección de Juan Antonio Prieto y la colaboración para la puesta en escena de Vicent Pelechano y José Luis Ocejo, que también han participado en la presentación.