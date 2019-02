Gobierno de Cantabria estará "del lado" del taxi pero debe "uberizarse"

Actualizado 18/02/2019 20:18:11 CET

Martín también aboga por regular a los VTC para "taxificarlos"

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha afirmado que está "del lado" de los taxistas, aunque cree que, al igual que se precisa una regulación para "taxificar" los VTC, el sector del taxi debe "uberizarse" con la adopción de nuevas tecnologías, algo que el Ejecutivo regional quiere "facilitar".

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento regional el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, con competencias también en materia de Transportes, al ser interpelado por parte del diputado del grupo mixto José Ramón Blanco sobre la postura del Ejecutivo en el conflicto entre el sector del taxi y el de VTC.

Martín ha aclarado que, en este momento, en Cantabria "no hay confrontación" entre los dos sectores ni un problema entre éstos y el Gobierno de Cantabria.

"No existe el problema", ha dicho Martín, quien ha pedido a Blanco que no ejerza de "pirómano" y "no cree una situación apocalíptica".

El consejero, aunque ha insistido en que no hay problema en Cantabria por el momento, sí ha opinado que debe actuarse con "precaución" para que el sector del taxi esté "amparado".

Sin embargo, ha opinado que Uber y Cabify "no son el problema" ni se trata de "luchar" contra ellos porque aparecen nuevos mayoristas, sino "proteger" al sector del taxi, favoreciendo que, "si quiere", puedan modernizarse y adoptar nuevas tecnologías como las que ofrecen las compañías de VTC y que permiten contratar el servicio o pagar la tarifa desde el móvil, saber qué coche vendrá a recogerla y cuánto tardará.

En su opinión, "no se trata de cerrar las puertas" a estas tecnologías ya que el usuario las quiere.

Por otra parte, aunque Martín ha abogado por regular el sector de las VTC, sí ha abogado por "tener precaución" y esperar a ver "qué hacen otras comunidades" ya que, según ha advertido, si se genera un "perjuicio" a una u otra parte, ello puede "explotarnos en la cara".

El consejero también ha hablado de dos alternartivas que podría tener el Gobierno, o bien retirar las autorizaciones VTC y hacer frete al coste de tener que pagar "daños y perjuicios", o no regular a nivel autonómico y esperar a que las licencias "decaigan a los cuatro años", algo que no costaría a la comunidad "ni un euro".

Por su parte, Blanco ha criticado la propuesta de Martín de "uberizar" los taxis y cree que "a los que hay que regular son los que están sin regular", esto es a los VTC, y no a los que cumplen con la normativa, que son, según ha dihco, los taxis.

Tras escuchar al consejero, el diputado del grupo mixto ha anunciado ya que en el próximo Pleno, que será el 25 de febrero, presentará una moción subsiguiente a la interpelación para obligar a "mojarse" a los distintos grupos de la Cámara y a decir si apoyan a los taxistas o a los VTC.

Blanco ha señalado que la mayoría de beneficiarios de las 180 licencias VTC en Cantabria ni operan en la comunidad y tampoco tributan en ella, a diferencia --ha dicho-- del medio millar de taxistas que sí lo hacen.