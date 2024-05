El Gobierno convoca ayudas para prestar servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las ayudas destinadas a las entidades asociativas agrarias para colaborar en la prestación de servicios de asesoramiento que incluyan la gestión técnico-económica a las explotaciones agrarias en la región.

Se trata de unas ayudas dirigidas a las cooperativas agrarias y las organizaciones profesionales agrarias reconocidas como entidades de asesoramiento por la Dirección General de Desarrollo Rural, que obtienen una cuantía global de 400.000 euros.

El objeto de esta resolución es la convocatoria de ayudas a las empresas activas en el sector agrícola y a los jóvenes agricultores para que puedan beneficiarse de los servicios de asesoramiento mediante el correspondiente pago a las entidades prestadoras de dichos servicios.

En este sentido, la ayuda será de 350 euros por año y explotación con asesoramiento inclusivo de asistencia técnico económica justificado, que dé como resultado el suministro de datos técnico-económicos válidos.

La cantidad total a percibir por cada entidad no podrá superar los 150.000 euros. Además, la orden señala que los prestadores de los servicios y perceptores de las ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos: ser microempresas o pequeñas y medianas empresas (PYME) activas en el sector agrario o jóvenes agricultores; no estar sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, y no tratarse de empresas en crisis.

Estas ayudas sirven para que los profesionales reciban un asesoramiento adecuado destinado a mejorar los resultados económicos y medioambientales, así como su capacidad de adaptación y el respeto con el medio ambiente y la resiliencia de sus explotaciones o inversiones.

Se trata de un asesoramiento que contribuye a la integración del sector en el nuevo contexto en el que se desarrolla mediante el establecimiento de unos canales de comunicación recíprocos entre la Administración y los profesionales.

Además, pretende promover el apoyo cualificado que pueden ofrecer las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agrarias para ayudar a los profesionales del sector a solventar la dificultad de acceso a los medios telemáticos en el mundo rural y al alto grado de variabilidad que existe en este tipo de ayudas comunitarias.

El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.