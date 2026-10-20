El Gobierno entrega a la Asociación Navigatio la trainera 'Sotileza' para impulsar su conservación

Acto de entrega a la Asociación Navigatio de la trainera para el proyecto Sotileza. - EMMA PORTILLO

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha entregado a la Asociación Navigatio la trainera de pesca 'Sotileza' para impulsar su recuperación y conservación y convertirla en un referente de la puesta en valor del patrimonio histórico marítimo de la comunidad autónoma.

La embarcación, que permaneció durante décadas almacenada en las instalaciones del Ejecutivo cántabro, tendrá ahora una nueva vida gracias a este proyecto, que busca recuperar embarcaciones tradicionales de Cantabria, preservar las técnicas artesanales de navegación y pesca y acercar a la sociedad la cultura marítima como parte esencial de la identidad regional, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

El responsable de Navigatio, José Ramón Saiz, ha destacado el buen estado de conservación de la trainera, una de las pocas que todavía existen de madera.

Ha confirmado que será expuesta en los actos del Día Marítimo Europeo 2027 y en otros eventos locales. También ha indicado que la Universidad de Cantabria (UC) ha puesto a disposición de la asociación sus instalaciones y medios para su restauración, conservación y custodia así como para actividades de divulgación, difusión y sensibilización sobre el patrimonio marítimo y la cultura naval tradicional.

Por su parte, la consejera Isabel Urrutia ha agradecido a la Asociación Navigatio su "tesón, empuje y empeño" para rescatar la trainera y ponerla al servicio de un proyecto que aspira a convertirla en "un buque insignia de nuestra tierra y de Cantabria".

Ha incidido en que 'Sotileza' es una pieza singular ya que es una de las últimas traineras construidas en madera mediante técnicas artesanales, que conserva un buen estado pese a los años transcurridos en dique seco. Su recuperación permitirá acercar a la sociedad un modelo de navegación que desapareció de las costas cántabras con la llegada de la propulsión a vapor. Además, Urrutia se ha mostrado convencida de que va a contribuir a que la sociedad tome conciencia de la influencia del mar en la historia y en la vida cotidiana de Cantabria.

También ha destacado las oportunidades que ofrece actualmente la economía azul y ha abogado por conservar el patrimonio y las tradiciones como una forma de preservar la identidad colectiva y, al mismo tiempo, aprovechar el conocimiento acumulado para construir un futuro más próspero.

DÍA MARÍTIMO EUROPEO

Por otro lado, la consejera ha valorado el interés del Gobierno cántabro por reforzar la proyección exterior de Cantabria como territorio estrechamente vinculado al mar y ha puesto de ejemplo la celebración en Santander del Día Marítimo Europeo de 2027.

Representantes de instituciones, empresas, organizaciones y centros de investigación de toda Europa se reunirán entorno a esa fecha para compartir conocimientos, generar oportunidades de colaboración y debatir sobre el futuro de las actividades marítimas.

Junto a Urrutia y miembros de la asociación también han asistido el director general de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno cántabro, Paulino Sánchez; la concejala de Deportes de Santander, Beatriz Pellón; la vicerrectora de la Universidad de Cantabria, Enma Diaz, así como miembros de Federación Cántabra de Vela, Autoridad Portuaria y del Clúster Marítimo, que también apoyan la iniciativa.