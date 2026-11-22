Archivo - Edificio municipal de Pesquera que albergará las cinco viviendas protegidas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Vivienda, a través de la empresa pública GESVICAN, ha sacado a licitación por 85.809 euros la redacción del proyecto y la dirección de obra para rehabilitar las antiguas escuelas de Pesquera con el fin de transformarlas en cinco viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible y un local para usos municipales.

El titular del área, Roberto Media, ha explicado en nota de prensa que esta actuación, que tendrá un coste total estimado de unos 800.000 euros, permitirá recuperar un edificio municipal actualmente en desuso para crear inmuebles que serán gestionados por GESVICAN, y que pasarán a formar parte del parque público.

La selección de la propuesta se realizará mediante un concurso de proyectos con intervención de jurado, un procedimiento que permitirá elegir la solución arquitectónica más adecuada.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta figuran la calidad arquitectónica y la integración en el entorno, la eficiencia energética y la sostenibilidad, las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de las viviendas, la racionalidad constructiva y la viabilidad económica de las soluciones planteadas.

Asimismo, podrán concurrir arquitectos y equipos profesionales especializados en este tipo de actuaciones de rehabilitación, que deberán acreditar experiencia y solvencia técnica para el desarrollo del encargo.

Una vez finalizada la redacción del proyecto y completados los trámites administrativos correspondientes, la Consejería procederá a la licitación de las obras.