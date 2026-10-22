El Gobierno licita la rehabilitación de las antiguas escuelas de Arroyal de Carabeos (Valdeprado) por 157.000 euros

Antiguas escuelas de Arroyal de Carabeos (Valdeprado del Río) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha sacado a licitación la rehabilitación de las antiguas escuelas de Arroyal de los Carabeos, en el municipio de Valdeprado del Río, con un presupuesto que supera los 157.000 euros y un plazo de ejecución tres meses.

Actualmente, la edificación, de arquitectura típicamente tradicional, con muros de carga de mampostería y sillería en esquina, estructura de madera y de cubierta de teja árabe, cuya antigüedad puede estimarse superior al siglo, se encuentra con diversos problemas que, con esta intervención, se van a solventar, ha explicado en un comunicado el Ejecutivo.

Dichas escuelas fueron reformadas en los años 90 y principios de los 2000, de manera que el edificio en desuso paso a ser una posada rural y el exterior un parque público con zona de juegos para los niños.

La edificación, de titularidad pública, se ha convertido en el lugar de encuentro de los vecinos y un dinamizador de la economía local atrayendo turismo.

En el inmueble se encuentra el único establecimiento hostelero abierto al público de los núcleos de Arroyal, Barruelo y San Andrés, lo que favorece el encuentro entre los vecinos tanto en invierno como en verano.

El proyecto contempla la pavimentación del acceso rodado con un asfalto impreso que se integre en el entorno, el retejado de los faldones en mal estado y la ampliación de la terraza con un nuevo forjado a cota del bar gracias al cual se amplie la zona de mesas y se consiga un acceso para carritos y sillas de ruedas adecuados tanto a la terraza como al interior del edificio.