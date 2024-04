El Gobierno reactiva el Foro de la Innovación de Cantabria para impulsar la Agenda Digital

SANTANDER, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha reactivado el Foro de la Innovación de Cantabria, tras años sin convocarse, para recabar las aportaciones de todos los agentes del sistema de innovación para impulsar el diseño de la Agenda Digital de Cantabria, que se está estructurando en cuatro ejes: personas, gobierno digital, empresas e infraestructuras.

El consejero de Industria, Innovación, Empleo y Comercio, Eduardo Arasti, ha presidido este martes la reunión del Foro, donde ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, su departamento trabaja en el diseño de un Plan de Innovación y Transformación Digital que pueda "cimentar la construcción de un nuevo modelo económico para Cantabria", ha informado el Gobierno.

Un proceso que se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Cantabria 2021-27, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 1 de febrero y que plantea como reto transversal la transformación digital.

Para abordar este reto, la Consejería trabaja en el diseño de una Agenda Digital que permita "pilotar de forma ordenada, eficiente y capilar la transformación digital de Cantabria".

Una hoja de ruta basada en la reflexión, la planificación, la participación y el consenso, que "permita optimizar la asignación de recursos y maximizar el impacto en el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos", ha afirmado el consejero.

Por este motivo, ha considerado "apremiante" contar con una estrategia digital en Cantabria, como la que ya existe en la práctica totalidad de comunidades autónomas, y para ello hay que "abordar los desafíos que brindan las nuevas tecnologías, que nadie se quede al margen y la digitalización beneficie a todos los ciudadanos; por tanto, que sirva para construir un futuro más inclusivo, sostenble y próspero para todos", ha señalado.

Para el "éxito" de la Agenda, el consejero ha puesto en valor el trabajo en colaboración con todos los agentes de la región con el fin de que puedan aportar su conocimiento, experiencia y propuestas concretas para así "avanzar significativamente en nuestro futuro innovador y digital".

En este sentido, ha precisado que buena parte de los miembros del Foro de la Innovación son expertos en tecnologías digitales y cuentan con "una inestimable experiencia y una visión informada y valiosa del entorno digital"; y los que no pertenecen al mundo digital, conocen "mejor que nadie" sus ámbitos de actuación, los retos a que se enfrentan en materia de digitalización y las posibilidades para afrontarlos.

"Necesitamos conocer vuestras propuestas y proyectos para poder definir, entre todos, una Agenda que nos permita maximizar el retorno para Cantabria de la digitalización en términos de crecimiento económico y bienestar para todos los cántabros", ha dicho a los presentes.

Para Arasti, disponer de esta hoja de ruta es "apremiante" por la posición por debajo de la media estatal de Cantabria en la mayor parte de los indicadores disponibles relativos al uso de las TIC, según los datos del INE referidos al primer trimestre de 2023; para atender la "justa aspiración" del sector TIC cántabro, de contar con una estrategia digital en Cantabria que dinamice este sector que "crucial" en el contexto actual; y para maximizar el impacto de la digitalización.

Según ha detallado, Cantabria está cuatro puntos por debajo de la media en porcentaje de población con habilidades digitales básicas o avanzadas (62,4% versus 66,2%); 11,2 puntos por debajo de España en porcentaje de empresas que utilizan medios sociales (52,4 vs 63,77%); 12 puntos por debajo en lo referente a empresas que compran servicios en la nube (19,70% vs 31,65%); 14,3 puntos por debajo en empresas que utilizan un ERP (43,1 vs 57,4%); 6,2 puntos inferior en porcentaje de empresas que utilizan software de inteligencia de negocios (12,4 vs 18,6%); o 3,1 puntos por debajo en porcentaje de empresas que utilizan inteligencia artificial (6,5 vs 9,6%).

PROCESO DE ELABORACIÓN

Como parte del proceso de elaboración de la Agenda Digital, el Gobierno reactivó el pasado mes de diciembre la Comisión de Coordinación de la Innovación, que no se convocaba desde el año 2020.

De acuerdo con la priorización de tecnologías habilitantes que ha resultado de la Comisión, la Consejería ha reunido a grupos de expertos del mundo académico y empresarial en materia de inteligencia artificial, supercomputación y ciberseguridad; y se ha reunido con las asociaciones del sector TIC y grandes empresas del sector, la Universidad, así como con los ámbitos competenciales del Gobierno más estrechamente conectados con el entorno digital, y ha recabado de todos ellos una aproximación preliminar de iniciativas destacadas.