El Gobierno subastará 49 reses de razas autóctonas Tudanca y Pasiega para impulsar la mejora genética del sector

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Será el 17 de noviembre en la finca Aranda SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha convocado una subasta pública de un lote de ganado bovino de raza Tudanca y otro de bovino de raza Pasiega procedentes de las fincas públicas de Aranda (Cóbreces, Alfoz de Lloredo) y La Jerrizuela (Coo, Los Corrales de Buelna).

La subasta se celebrará el 17 de noviembre en la finca Aranda, tal y como recoge la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

En total, saldrán a subasta 49 animales de raza pura, inscritos en sus respectivos libros genealógicos y seleccionados dentro de los programas de mejora y conservación desarrollados por el Gobierno de Cantabria.

El lote está compuesto por 45 reses de raza Tudanca y cuatro machos reproductores de raza Pasiega, destinados a reforzar la conservación y mejora genética de estas dos razas bovinas autóctonas de la región.

Según ha informado el Gobierno, esta iniciativa tiene como objetivo favorecer la incorporación de ejemplares de alto valor genético a las explotaciones ganaderas de Cantabria, contribuyendo así a la preservación del patrimonio ganadero regional y al fortalecimiento de unas razas que forman parte de la identidad rural de la comunidad autónoma.

La raza Tudanca y la raza Pasiega constituyen dos de los principales exponentes del patrimonio ganadero cántabro. A través de programas de selección, conservación y mejora genética, el Gobierno de Cantabria trabaja para garantizar su viabilidad futura y fomentar su presencia en las explotaciones ganaderas de la comunidad.

Los animales objeto de esta subasta proceden de explotaciones públicas dedicadas precisamente a estas labores de conservación y mejora, lo que garantiza su calidad genética y su interés para los criadores especializados.

DATOS DE LA SUBASTA

Podrán participar los ganaderos y representantes de entidades ganaderas que cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, entre ellos estar al corriente de las campañas oficiales de saneamiento y vacunación, así como pertenecer a las asociaciones oficiales de criadores de las respectivas razas.

La subasta se desarrollará mediante pujas públicas al alza, con incrementos de 20 euros sobre el precio de salida fijado para cada animal. Los precios base oscilan entre los 600 y los 1.500 euros en el caso de la raza Tudanca y se sitúan en 900 euros para cada uno de los cuatro toros de raza Pasiega. A estos importes se añadirá el IVA correspondiente.

Los licitadores deberán constituir una garantía equivalente al 25% del precio de salida del animal o animales por los que deseen pujar y presentar la documentación requerida antes del inicio de la subasta.

La recepción de documentación tendrá lugar el mismo día 17 de noviembre en la finca Aranda hasta las 10.00 horas, momento a partir del cual se podrán obtener las tarjetas de comprador necesarias para participar en la puja.

Para más información, los interesados pueden consultar el anuncio completo y el pliego de condiciones publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, así como dirigirse a la Dirección General de Ganadería.