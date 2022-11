Gochicoa cree que el PGOU de Piélagos está "muy próximo" a ser entregado a la CROTU

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el regionalista José Luis Gochicoa, cree que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos está "muy próximo" a ser entregado a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) de cara a su aprobación inicial.

No obstante, ha remarcado que el trámite corresponde al Ayuntamiento y no a su departamento, que debe respetar la autonomía municipal y no va a "inmiscuirse" en el procedimiento, al margen de que ambas administraciones han mantenido reuniones y cruzado informes.

Así se ha pronunciado Gochicoa en el Pleno del Parlamento de este lunes después de que el diputado del PP Iñigo Fernández le haya preguntado por qué este documento, que podría salvar viviendas con sentencia de derribo, está "atascado".

El titular de Obras Públicas ha aclarado que el PGOU abarca "mucho más" que este asunto y que de hecho sería "ilegal" si se tratara de un documento "para la legalización de viviendas" con sentencia de derribo como tal.

Gochicoa ha trasladado que la voluntad de su Consejería es "colaborar y darnos la mayor prisa posible" una vez que el Plan, que cree que está "bastante avanzado", llegue a la CROTU, aunque ha señalado que "no corresponde" preguntarle a él por su estado, sino que el PP debería hacerlo en el Pleno del Ayuntamiento a través de sus concejales. Por ello, el consejero cree que "lo que intentan hacer es meter cizaña" y buscar un conflicto entre administraciones.

Ante ello, Fernández le ha dicho que "da dolor" escuchar su "indolencia, ese no querer saber nada de nada". El diputado se ha referido al consejero como "el señor Pilatus", porque "no sabe nada, de todo se lava las manos".

El titular de Obras Públicas le ha respondido que, "si de verdad quiere que salga adelante" el PGOU, "lo tiene fácil" apoyando desde el grupo municipal al equipo de Gobierno de Piélagos para facilitar su aprobación.

PLAN DE INVIERNO

Antes de la intervención del consejero, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley (PNL) del PP que pedía al Gobierno regional elaborar un Plan de Choque de Invierno 2022-2023 para abordar de la previsible demanda y el incremento de los pacientes durante esta época, marcada por la llegada de la gripe.

Toda la oposición ha votado a favor pero la iniciativa no ha salido adelante al contar con el rechazo de los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta en la Cámara y que han argumentado que dicho plan "ya existe" y se viene poniendo en marcha todos los años.

Según han detallado para poner en valor que se hace una "monitorización diaria" de los datos, a día de hoy hay ocho personas ingresadas por gripe y 4.689 profesionales de Atención Primaria vacunados.

Aunque regionalistas y socialistas han remarcado que los responsables de gestión están "alerta, preparados" y con planes de actuación para hacer frente a "cualquier emergencia", el diputado del PP César Pascual --que ha defendido la PNL-- ha lamentado que, aunque se planee la campaña frente a la gripe cada año, la intención de la iniciativa era promover un plan "especial y más intenso" este año dado que la situación puede empeorar dados los contagios de Covid, unido a las "grandes" listas de espera y al impacto que cree que se reflejará en los centros sanitarios tras los diez días que han estado en huelga los médicos de Atención Primaria.