Gochicoa dice que sería un "éxito" que el soterramiento de Torrelavega comenzara en 2021

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, ha manifestado que las obras del proyecto de soterramiento de las vías a su paso por Torrelavega podrían estar en ejecución a finales del año 2021, un plazo que, según ha dicho, es "realista" y supondría un "éxito" dado que en abril de 2018 "no había nada hecho más allá de un convenio".

Gochicoa (PRC) ha respondido así a una interpelación realizada por el PP este lunes en el Pleno del Parlamento, en el que el diputado 'popular' Iñigo Fernández ha preguntado los motivos por los que el Gobierno regional ha suprimido la partida de 4,5 millones que contemplaba el Presupuesto de este año para el proyecto.

El consejero ha asegurado que no se ha abandonado el proyecto como ha insinuado Fernández, y que tampoco ha habido ningún recorte presupuestario, sino que se ha hecho un "reajuste" de la aportación plurianual debido a que, dada la envergadura del proyecto, éste requiere un estudio de impacto ambiental favorable y unos trámites que "tardan" más de lo que se estableció en el convenio.

Dado que las obras no pueden licitarse antes de tener esa documentación, "no tiene sentido" tener el dinero de la partida para el soterramiento "retenido" y sin poderse ejecutar, ha explicado.

Además, ha aclarado que la pandemia del coronavirus no ha sido el motivo de la supresión de la partida ya que ésta se eliminó "un mes antes" de la llegada del virus a la región, sino que posteriormente se pensó que "una buena finalidad" para destinar esos 4,5 millones era la lucha contra el Covid.

"Por nuestra parte ni se está retrasando ni se está suprimiendo ningún proyecto", ha insistido Gochicoa tras destacar la importancia del proyecto para Torrelavega, que actualmente está "separada en dos" por el ferrocarril, con "interrupciones continuas" en dos pasos a nivel del Paseo del Niño y Pablo Garnica que, además, son dos de los que tienen mayor intensidad diaria de circulación de vehículos de toda España.

Por último, Gochicoa ha lamentado que el PP critique que se atrase el proyecto pero "no cuenta los siete años que se tardó" en firmar el convenio desde que se elaboró un proyecto "básico" de soterramiento en Torrelavega en 2011, con el partido gobernando tanto en la comunidad autónoma como en el Ministerio, ha remarcado.

Por su parte, el diputado 'popular' ha recordado que el convenio del soterramiento se firmó en 2018 entre el Ministerio de Fomento --a través de Adif--, el Ejecutivo cántabro y el Ayuntamiento de Torrelavega, y establece que requeriría una inversión de más de 79 millones de euros que financiarán las tres administraciones al 50%, 30% y 20%, respectivamente, aunque inicialmente iban a aportar las cuantías correspondientes en las anualidades de 2019 a 2022.

Fernández ha culpado al presidente del Gobierno y al Ministro de Fomento, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos --que llegaron a su puesto un mes después de la firma del acuerdo-- de los dos retrasos que se han producido en el cronograma de inversiones y de que en los dos últimos años, que ha calificado como "bienio negro", no se haya hecho "nada".

Por último, ha dicho que no entiende "cómo es posible que el Gobierno vuelva a dar la espalda a Torrelavega una vez más", ya que el soterramiento "hace más falta que nunca" para dinamizar la actividad económica en la Comarca del Besaya, que necesita "una atención y un cariño especial".

MNG Y MATADERO

Por otro lado, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha respondido a preguntas registradas por los diputados Marta García (Ciudadanos) y Pedro Gómez Gómez (PP) acerca de las inversiones y el funcionamiento del matadero comarcal de Barreda y sobre los motivos por los cuales la reapertura del Mercado Nacional de Ganados (MNG) de Torrelavega se ha producido "tres semanas después" que los feriales de otras comunidades.

A ambos les ha respondido que, aunque la Consejería apoya tanto los mataderos como el ferial por lo que suponen para el sector ganadero, las dos instalaciones son de competencia municipal.

En cuanto a la reapertura del MNG, se ha limitado a señalar que el Ayuntamiento torrelaveguense, con el que ha estado en contacto "continuo" estas últimas semanas, se ha puesto a trabajar en retomar su actividad al entrar en la fase 1 de la desescalada y "cuando lo ha creído conveniente" de acuerdo a las garantías sanitarias.

Y con respecto al matadero, Blanco ha destacado que el Gobierno de Cantabria ha invertido en él 400.000 euros desde el 2017 --que se suman a las aportaciones del Ayuntamiento-- y que va a seguir apoyándolo con ayudas como la que ya está en marcha para este 2020 de 100.000 para realizar mejoras en la cuadra.

Así, ha asegurado que con las inversiones de los últimos años "todo cumple con la normativa de bienestar animal" y, aunque tras las recientes obras y adquisiciones "está en periodo de adaptación", faltan "temas menores".

Por el contrario, la diputada de Cs ha asegurado que en una visita hace unos días a las instalaciones comprobó que no se dan las condiciones de seguridad de los trabajadores ni de bienestar animal. "No me extraña la cantidad de accidentes que hay", ha sentenciado tras destacar la "nefasta gestión" del matadero frente a la "buena voluntad" de los empleados.