La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, asiste al homenaje a los mayores en el centro Social de Mayores de Torrelavega. - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha celebrado este martes las trayectorias vitales de los tres socios del Centro Social de Mayores de Torrelavega que este año han cumplido 85 años.

También ha felicitado a Vicente González del Prado, socio de 101 años, al que ha señalado como ejemplo de "una generación que ha contribuido al desarrollo de Cantabria y a la construcción de una sociedad más próspera, libre y cohesionada".

En su intervención, Gómez del Río ha señalado la prioridad que representan las personas mayores y la disposición de su departamento a escuchar y atender "en la medida de lo posible" sus intereses y prioridades.

Como ejemplo, ha destacado el aumento del 20,45% del presupuesto del programa de atención a las personas mayores previsto por su departamento para el próximo ejercicio.

También se ha referido a la labor de los centros sociales de mayores, que ha considerado "auténticos hogares compartidos", donde se previene la soledad no deseada, se fortalecen las relaciones, se impulsa el envejecimiento activo y se genera comunidad.

"Queremos que cada uno de vosotros encuentre aquí motivos para salir de casa, para aprender algo nuevo, para reír, para bailar y para seguir viviendo plenamente", ha dicho.

En un comunicado, el Gobierno cántabro ha informado de que el acto de homenaje ha incluido la actuación del Coro Ronda 'Amigos de Ruente', que se ha incluido en el circuito Origen de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Esta iniciativa acercará a los siete centros sociales de mayores gestionados por el Gobierno de Cantabria una programación de danzas (Grupo de Danzas San Pedruco de Solares, Grupo de Danzas San Blas de la Montaña, Grupo de Danzas Virgen de la Cama), rabelistas (Amigos del Rabel), banda (Tente Nublo) y coros ronda (Coros Ronda Amigos de Ruente y Coro Ronda La Encina).