La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río en el taller de cocina navideña. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha participado en Cieza en un taller de cocina navideña para luchar contra la soledad no deseada, que afecta al 19 por ciento de la población de Cantabria, con una incidencia cada vez mayor entre los jóvenes, ya que alrededor del 34,5% de las personas entre 18 y 34 años se encuentra en esta situación.

La consejera ha elaborado recetas navideñas junto a un grupo de cerca de 20 personas, mayoritariamente mujeres con edades comprendidas entre 50 y 90 años. La actividad se enmarca dentro del programa Viernes, que organiza actuaciones de dinamización comunitaria para crear espacios de encuentro y socialización, según ha informado el Gobierno en un comunicado.

Esta iniciativa se extiende a todos los municipios en riesgo de despoblamiento de la región y tiene proyectado en 2027 un presupuesto de 665.000 euros. Esta partida está incluida dentro del presupuesto destinado a la Estrategia de Soledad no Deseada, que el próximo ejercicio ascenderá a 1,3 millones de euros.

Además de financiar el programa Viernes, la Estrategia contempla 500.000 euros para apoyar la dinamización de centros sociales de mayores, fomentar la conexión entre las personas y promover hábitos saludables.

Gómez del Río ha puesto en valor las actividades para favorecer la generación de vínculos y fortalecer los contactos sociales, "especialmente entre las personas que residen en municipios en riesgo de despoblamiento, en los que los contactos sociales son más efímeros y los apoyos sociales más complicados de mantener".

Al respecto, ha señalado la necesidad de seguir sensibilizando a la sociedad sobre la existencia de un problema social como la soledad no deseada, "que puede afectar a cualquier persona, afecta a la salud y al bienestar, y acarrea enormes costes sociales, laborales y sanitarios".