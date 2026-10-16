Gómez del Río subraya la importancia de escuchar y comprender a los menores en la Jornada de Mediación de Camargo

La consejera de Familias, Begoña Gómez del Río, en la X Jornada Solidaria de Mediación organizada por el Ayuntamiento de Camargo y la Asociación de Mediación de Camargo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familias, Begoña Gómez del Río, ha señalado la protección y el bienestar de la infancia como una de las acciones prioritarias en los procesos de mediación ante situaciones de ruptura familiar y ha subrayado la importancia de escuchar a los menores y comprender como viven estas situaciones.

Gómez del Río, que ha participado en la apertura de la X Jornada Solidaria de Mediación organizada por el Ayuntamiento de Camargo y la Asociación de Mediación de Camargo, ha asegurado que "cuando protegemos a un niño en un momento difícil de su vida, no solo estamos atendiendo una necesidad inmediata, estamos ayudándole a construir un futuro".

Ha indicado que un proceso de ruptura es vivido y sufrido tanto por los adultos como por los menores, "que no comprenden plenamente lo que está ocurriendo: sienten miedo, incertidumbre o tristeza, y soportan tensiones que nunca deberían recaer sobre ellos".

Por este motivo, ha subrayado la importancia de escuchar a los menores y comprender cómo viven estas situaciones, "poniendo siempre su bienestar en el centro de cualquier decisión".

En este ámbito, ha puesto en valor los recursos de apoyo, la mediación y el trabajo coordinado de los profesionales implicados en ayudar a reducir el conflicto y proteger a quienes son más vulnerables.

"Detrás de cada intervención hay niños y niñas cuyo bienestar puede depender de que los adultos encontremos herramientas para entendernos mejor", ha apuntado.

En esta labor, la consejera ha agradecido el trabajo desarrollado por las entidades, profesionales y especialistas que "trabajan cada día para que ningún menor quede solo frente a situaciones que nunca debería afrontar sin acompañamiento".

En la apertura de la décima edición de estas jornadas, la consejera ha estado acompañada por el alcalde de Camargo, Diego Movellán; la presidenta de AMECAN, Carmen de Albert Roca-Sastre; y la concejala de Servicios Sociales de Camargo, Silvia del Castillo.

Bajo el título 'A través de sus ojos: la perspectiva de los niños en los procesos de ruptura de alta conflictividad', la jornada se ha centrado en la experiencia de los menores en los procesos de ruptura familiar y en la importancia de incorporar esta perspectiva.

El programa ha arrancado con la intervención titulada 'Los astronautas', a cargo de la escritora, periodista y guionista Laura Ferrero-Carballo. A continuación, una mesa redonda ha abordado 'La mirada de los menores en los procesos de crisis familiar', con la intervención de profesionales relacionados con los servicios sociales, la psicología y la terapia familiar.

El psicólogo clínico y terapeuta familiar Javier Vilches Alonso ha impartido el taller práctico 'Divorcio difícil: visibilizando el sufrimiento de los niños y niñas', centrado en las experiencias de los menores ante situaciones de divorcio complejas La jornada ha tenido un carácter solidario, destinándose los beneficios obtenidos a la creación de un 'Rincón de la convivencia' en el centro de servicios sociales de atención a la infancia y la adolescencia de Camargo.