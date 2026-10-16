Gómez del Río subraya la necesidad de "avanzar en igualdad" en un encuentro con la Plataforma Romanés

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, participa en el Porgrama Experiencial de Empleo y Formación de la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha participado como invitada al Programa Experiencial de Empleo y Formación de la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés, foro en el que ha aprovechado para subrayar la necesidad de "avanzar en igualdad" desde un punto de vista horizontal: entre hombres y mujeres; entre personas de distinta edad, y también de distinta orientación sexual.

Durante la charla, la consejera ha compartido opiniones con los alumnos sobre la igualdad y la inclusión social.

Además, ha dado a conocer a los participantes recursos como la red integral de asistencia a víctimas de violencia de género con atención las 24 horas los 365 días del año, las oficinas de la mujer, el centro Las Marzas y los puntos violeta.

También se ha referido a las casas de acogida y pisos tutelados, las políticas de conciliación familiar del Plan Corresponsables y las ayudas al fomento de la natalidad y a las asociaciones de mujeres, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

En la charla, la consejera ha estado acompañada por la directora del Programa Experiencial, Marta Gatón.

El Programa Experiencial, desarrollado por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) con la colaboración de la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria Romanés, combina la formación profesional correspondiente al certificado de profesionalidad referente a operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales con experiencia laboral efectiva y remunerada.