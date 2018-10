González evita el cese por el TUS de Quirós, que "no da pie con bola"

Publicado 27/09/2018 15:34:20 CET

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento y ex de Ciudadanos, David González, ha vuelto a 'salvar' al equipo de gobierno del PP de las pretensiones del resto de la oposición a cuenta del servicio municipal de autobuses, que en esta ocasión urgían, en el Pleno celebrado este jueves, el cese del responsable de Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, por el fraude en las contrataciones de medio centenar de trabajadores de Transportes Urbanos de Santander (TUS).

El que fuera representante de Cs ha votado junto a los trece 'populares' para evitar dicha destitución solicitada por PSOE, PRC, IU, Ganemos Santander Sí Puede y los otros dos no adscritos, Cora Vielva y Antonio Mantecón, que han criticado el "reguero de errores" de Quirós en lo que va de legislatura y han considerado, entre otras cosas, que "no da pie con bola" y "no sabe si va o viene", sino que "deambula" por el Consistorio "convencido", además, de que su gestión es "magnífica".

La moción, presentada de urgencia y que se ha acordado por unanimidad debatir y votar en esta sesión, ha decaído, de nuevo, por el respaldo de González al PP que lidera la alcaldesa, Gema Igual, a la que 'libró' el mes pasado de la reprobación por el "fracaso" del Metro-TUS.

Esta vez, el grueso de la oposición pedía la marcha de Quirós tras conocerse, esta semana y a través del sindicato CCOO, que la Inspección de Trabajo ha realizado un acta de infracción grave al Ayuntamiento porque estar incurriendo en "fraude del ley" al mantener a 50 conductores con contratos eventuales "por circunstancias de la producción" cuando en realidad están cubriendo una necesidad estructural de falta de personal.

El titular de la Concejalía ha defendido que esta práctica está "plenamente aceptada" en supuestos como el anterior, tal y como se desprende de "multitud" de sentencias y es una posibilidad que, en cualquier caso, está "avalada" también por informes jurídicos.

Y, en cualquier caso, ha recordado que el TUS tiene previsto convocar 15 plazas para la renovación progresiva de su plantilla, seis de las cuales están ya aprobadas en la oferta de empleo público de 2017 y otras nueve que se están negociando actualmente con los sindicatos con cargo a la oferta de este año.

Al respecto, ha recordado que no se han podido convocar antes porque la tasa de reposición estaba "congelada" desde 2010 y hasta el pasado ejercicio por mandato del Gobierno central.

Con todo ello, y teniendo en cuenta la marcha atrás al controvertido proyecto del MetroTUS (que volverá al sistema anterior de líneas de autobús), el concejal de Movilidad Sostenible ha opinado que a la oposición "se les ha acabado la carnaza" para "salir a la palestra" con "ocurrencias artificiosas", como a su juicio es la de las contrataciones de trabajadores.

"El señor Quirós se merece la silla que está ocupando y muchos de ustedes no", ha sentenciado la alcaldesa, que ha aprovechado su intervención en defensa de su edil para contraponer la gestión del PP en Santander con la del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) en la capital. "No nos dan, nos quitan y nos deben", ha resumido Igual en relación con las inversiones del Ejecutivo bipartito en la ciudad.

