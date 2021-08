'La gran noche de los musicales' se suma al cartel de Torrelavega en Vivo el 10 de septiembre

Reunirá a grandes voces del teatro musical español en un concierto acústico

TORRELAVEGA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

'La Gran Noche de los Musicales' se ha incorporado al cartel de la primera edición del festival Torrelavega en Vivo y se celebrará el 10 de septiembre con un concierto acústico que reunirá a grandes voces del teatro musical español.

Así lo ha anunciado el organizador, Mouro Producciones, en un comunicado, en el que ha recordado que el ciclo tendrá lugar en los jardines de la Feria de Muestras de La Lechera de la capital del Besaya entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre.

En concreto, actuarán grupos y artistas como Juan Magán, Marlon, PtaZeta, Lérica, Funzo & Baby Loud, La Pegatina, Taburete, MClan, Toteking, Califato 3/4, Pol Granch, Ángel Stanich, Los Zigarros, Xoel López, Toundra o Ara Malikian.

En el caso del show 'La Gran Noche de los Musicales', que se celebrará a partir de las 22.00 horas, servirá para brindar un recorrido por los musicales más emblemáticos de la historia.

Los actores y cantantes Joseán Moreno, Judith Tobella, Teresa Ferrer y Alex Forriols darán vida a este espectáculo dirigido por Iván Macías, compositor musical de obras como los musicales 'El Médico', 'Quien mató a Sherlock Holmes' o 'La Historia Interminable'.

'La Gran Noche de los Musicales' hará un repaso por las piezas teatrales más destacadas de este género, entre los que no faltarán referencias a obras como 'Los Miserables', 'El Fantasma de la Ópera', 'Wicked', 'In the Heights', 'Jecky & Hyde', 'Cats', 'The Greatest Showman' o 'Antoine, la increíble historia del creador de El Principito', entre otras.

El reparto está integrado por actores con amplio bagaje en teatro, cine y televisión, especializados en este género y con carreras ligadas a la música desde sus inicios. Además, la productora que está detrás de este espectáculo es beon. Entertainment, que cuenta con una trayectoria de más de 20 años como promotores de musicales de primer nivel y con próximos estrenos de títulos mundiales.

ENTRADAS A LA VENTA

Las entradas tienen un coste diferente en función de la zona del recinto en el que se adquieran, y el precio se puede consultar tanto en la página web oficial del evento www.torrelavegaenvivo.com como en las redes sociales del ciclo.

Como ocurrirá a lo largo de todo el festival, el recinto estará dividido en seis áreas diferenciadas. La primera zona (A) estará compuesta por sillas individuales, mientras que la segunda zona (B) estará formada por sillas dispuestas por parejas con una mesa baja entre medias. En este caso, se venderán de dos en dos con la correspondiente distancia de seguridad.

Las siguientes zonas (C y D) estarán formadas por mesas para cuatro personas cada una que se venderán juntas. La primera de ellas contará con mesas bajas con sillas, y la posterior serán mesas altas con taburetes.

Por último, habrá una serie de carpas en altura (Zona VIP), organizadas por mesas bajas para cuatro espectadores y mesas altas con dos taburetes, mientras que la Zona Premium dispondrá mesas de dos y de cuatro personas en la parte más cercana al escenario, en un lateral, y que se venderán con una consumición gratis de bienvenida.

Debido a la situación sanitaria, el festival Torrelavega en Vivo tiene un montaje que garantiza la distancia de seguridad entre los asistentes, todos ellos sentados y con mascarilla obligatoria, con la entrada y salida escalonada para evitar aglomeraciones, aforo reducido, espacios de hostelería adaptados y atención personalizada en el asiento para evitar cualquier tipo de riesgo.

El cartel completo del festival incluye en el mes de agosto los conciertos de Juan Magán (14 de agosto), Marlon (17), PtaZeta (18), Lérica (19), Funzo & Baby Loud (21), La Pegatina (22), Taburete (23), MClan (26), Toteking (27) y Califato 3/4 (28).

Además, también actuarán Pol Granch (2 de septiembre), Ángel Stanich (4), Los Zigarros (5), Xoel López (11), Toundra (12) y Ara Malikian (13).