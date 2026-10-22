Herido un pescador al caer en el rompeolas de Castro Urdiales

Pescador caído en el rompeolas de Castro - BOMBEROS DE CASTRO URDIALES

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencias han atendido a un pescador que se caído este jueves en el rompeolas de Castro Urdiales y ha resultado herido.

Tras recibir un aviso, el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a Guardia Civil, Policia Local, Bomberos de Castro y la DYA.

El pescador ha recibido una primera atención en el lugar y posteriormente ha sido trasladado en ambulancia del 061 hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.