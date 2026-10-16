Iberaval facilita 20,6 millones para 117 proyectos de pymes cántabras hasta septiembre y supera su objetivo anual

El presidente de Iberaval, César Pontvianne (izda), y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti (derecha), antes del Consejo de Administración que la sociedad de garantía ha celebrado en el Centro Botín - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

La sociedad de garantía Iberaval ha financiado en los nueve primeros meses del año 20,6 millones de euros para 117 proyectos de pequeñas y medianas empresas de Cantabria, siete veces más que lo que lo hizo Sogarca en el mismo periodo de 2025 --2,9 millones-- antes de materializar su fusión con esta entidad castellanoleonesa.

Así, a falta de tres meses para cerrar el ejercicio se ha superado el objetivo planteado en un inicio tras la fusión, en la que Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, se fijó la meta de quintuplicar el crédito avalado.

Casi un tercio del importe facilitado en Cantabria ha sido para proyectos en el sector servicios, con 7,15 millones en 36 operaciones; seguido del comercio (3,9 millones y 15 expedientes); la construcción (2,85 millones y 35 iniciativas), y la industria (2,77 millones en cinco propuestas) y las actuaciones avalados permiten blindar 4.600 empleos en la comunidad.

Estos datos han sido expuestos este viernes por el presidente de Iberaval, César Pontvianne, y por el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, en el marco del consejo de administración de la sociedad de garantía celebrado en el Centro Botín.

Ambos se han felicitado por estos resultados que, según Arasti, "hablan por sí solos" y colocan la financiación que llega a pymes y autónomos cántabros a través de la sociedad de garantías recíproca "en otro nivel".

Para Pontvianne, el resultado logrado "refrenda" que la fusión entre Iberaval y Sogarca era "necesaria" y es un "éxito" y muestra que "sí que había proyectos en Cantabria y lo que teníamos que hacer era llevarlos adelante".

El presidente de Iberaval cree que se han logrado estos resultados gracias a la "colaboración muy estrecha" con el Gobierno de Cantabria y por la labor de comunicacion y de "acercanos a la calle" que se ha realizado.

La entidad presta apoyo financiero a las iniciativas de las empresas cántabras a partir de 20.000 euros y hasta los 2,5 millones, con plazos de devolución de hasta 15 años.

Iberaval opera actualmente en seis comunidades autónomas a través de una veintena de oficinas --la de Cantabria está ubicada en el número 27 de la calle Ataulfo Argenta de Santander--, colabora con la práctica totalidad de las entidades financieras y mantiene acuerdos con administraciones autonómicas y locales.

Además de con el Gobierno regional, Iberaval mantiene acuerdos con organismos de otras comunidades autónomas, como el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León o la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, entre otras.

A nivel global, Iberaval inyectó hasta septiembre 552 millones de euros a pymes, un avance interanual a doble dígito, que se canaliza a través de 3.900 operaciones y contribuye a un sostenimiento de un riesgo vivo que ya se sitúa en 1.937 millones de euros e integra casi 24.000 operaciones activas, según datos de la compañía.

Con un plazo medio de amortización de 68 meses, el impacto directo de esta liquidez en la economía real se traduce en el blindaje de 287.533 empleos fijos.