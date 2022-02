Igual alberga "esperanza" de que Santander pueda obtener los fondos europeos por la "sensibilidad" del Ministerio

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha agradecido la "sensibilidad" y la "colaboración" del Ministerio de Política Territorial (PSOE) y, en concreto, tanto de la ministra, Isabel Rodríguez, como del secretario de Estado, Alfredo González, además del director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo, para buscar soluciones junto al Ayuntamiento que permitan "recuperar" los 622.783 euros del proyecto de Innovación de los Fondos Europeos.

De hecho, la actitud "colaborativa y comprensiva" de Galindo le hacen "albergar esperanza" de que Santander pueda obtener dichos fondos.

Así se ha expresado la regidora en un comunicado tras la reunión que ha mantenido hoy en Madrid con Galindo, a quien ha agradecido "enormemente" su "predisposición para tratar de recuperar estos fondos europeos que Santander ha intentado conseguir con un proyecto sólido y enmarcado en las actuaciones que ya se están desarrollando en la ciudad a través de Smart Citizen".

También se ha comprometido a aportar toda aquella documentación o información que se requiera de forma que sea evaluada de cara a la concesión de esta ayuda económica.

"Desde el primer momento la intención del Ayuntamiento ha sido concurrir a esta convocatoria, como lo demuestran tanto la aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno local como el hecho de que se fueran cumplimentando, con margen suficiente para su presentación, las diferentes fases del proceso de solicitud", ha señalado.

Así, la alcaldesa le ha trasladado que el Ayuntamiento elaboró, tramitó y aprobó en la Junta de Gobierno local el 13 de diciembre de 2021 dicho proyecto; que se cumplimentó el formulario y la solicitud y se adjuntó la documentación requerida para ello durante los días 13, 16, 20 y 23 de diciembre, y que se dio por completado el proceso el 23 de diciembre, días antes de la finalización del plazo, aunque un "posible fallo informático, no achacable al Ministerio", ha impedido que se registrasen como recibidos los documentos.

Igual ha recordado que desde que tuvo conocimiento de este hecho "no ha cejado" en su intento de buscar soluciones por todas las vías posibles -además de las gestiones realizadas por Concejalía de Innovación (Cs)-: a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del Ministerio de Política Territorial, del secretario de Estado, del director general e incluso de los contactos personales que mantiene como consecuencia de su cargo.

Las gestiones de Gema Igual le han llevado a trasladarse hoy a Madrid para mantener un encuentro presencial con el director general de Cooperación, en el que la alcaldesa ha evidenciado que se trata de una convocatoria de concurrencia no competitiva, por lo que no se perjudica el derecho de ningún otro ayuntamiento a percibir esta subvención, "y de esta forma se pueden aprovechar al máximo los fondos europeos recibidos para este fin, puesto que no se ha agotado la partida prevista", ha argumentado.

Y ha recordado que Santander lleva desde el año 2010 inmersa en un proceso de desarrollo como Smart City que le está permitiendo avanzar en este ámbito, mejorando tanto la prestación de los servicios públicos como la gestión administrativa y la comunicación con los ciudadanos.

Por último, ha incidido en que la actitud "colaborativa y comprensiva" de Galindo le hacen "albergar esperanza de que Santander pueda seguir dando pasos firmes en este proceso gracias a estas ayudas procedentes de los fondos europeos, que contribuirían a afrontar algunos de los retos más acuciantes que ha planteado la pandemia a las administraciones locales", ha concluido.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

La convocatoria de esta reunión urgente y extraordinaria ha impedido a la alcaldesa presentar hoy a los grupos políticos el anteproyecto de los Presupuestos municipales, tal y como era su intención.

De esta forma, la necesidad de acudir a esta reunión presencial en Madrid ha obligado a posponer la presentación del anteproyecto de las cuentas municipales, que se darán a conocer la próxima semana, ha informado el Ayuntamiento en su comunicado.