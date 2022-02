Igual desea que la crisis del PP se solucione "cuanto antes" y dice que el partido "es más que las personas"

"Hay veces en que no nos sentimos a gusto dentro de una clase política donde no entiendes lo que pasa", afirma

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha expresado hoy su deseo de que la crisis abierta en su partido por el cruce de acusaciones entre su presidente, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se "recomponga y se solucione como se tenga que solucionar" y "cuanto antes" porque "el PP es más que las personas que están en cada momento".

En este sentido, a preguntas de la prensa, Igual ha reconocido su "sorpresa" cuando ayer se enteró del enfrentamiento entre Casado y Ayuso "como se enteraron todos los españoles", que ha calificado de "nada agradable". "Cómo va ser agradable que tu partido tenga una proyección a nivel nacional con ese tipo de cosas y conflictos", ha apostillado.

Al respecto, la alcaldesa ha reivindicado un partido fuerte. "Necesitamos un partido fuerte, quiero que mi partido sea un partido fuerte. El PP es mucho más que las personas que en cada momento o etapa están", ha subrayado.

Tras apuntar que todos los partidos viven altibajos --"pero yo para mi partido no quiero los bajos, quiero los altos", ha dicho--, ha expresado su deseo de que "cuanto antes se recomponga y se solucione como se tenga que solucionar, porque el desconocimiento me hace no poder opinar, pero ojalá que cuanto antes se solucione".

Para Igual, en el momento actual "la gente en la calle no quiere vernos pegarnos, y menos dentro de casa. Lo que quiere es soluciones, un proyecto de futuro para España". Por eso, la popular ha insistido en la necesidad de acabar "cuanto antes con este mal momento que para España está dando el PSOE y la alternativa sea el PP", y de que la clase política tenga "la altura" para que "todos, con diferentes ideas, nos sintamos a gusto" dentro de ella.

Porque "hay veces en que no nos sentimos a gusto dentro de una clase política donde no entiendes lo que pasa".

Al hilo, ha insistido en que no está "a gusto con lo que ha pasado en el PP", con una situación que "no me hubiese gustado nunca". "¿Cómo voy a estar a gusto de que dos dirigentes del PP se peleen?", ha observado.

Respecto a quién apoyaría ante esta fractura, a Casado o Ayuso, Igual ha respondido que primero tendrá que saber lo que ha pasado. "Me imagino que para tener un criterio todos tengan que tener datos y conocimiento".

Y en cuanto a si esta crisis influirá en ella de cara a la posibilidad de presentar su candidatura a la presidencia del PP de Cantabria, Igual no ha respondido, como acostumbra al ser interpelada por su futuro en el partido regional.

"Yo voy a ser candidata a la Alcaldía de Santander, lo voy a seguir siendo y voy a seguir luchado por ello. Porque mi compromiso es con los santanderinos", ha manifestado.

"Hay una política de mí hacia abajo, de la que respondo, me siento responsable, pido el voto a los santanderinos y de la que proyecto la mejor ciudad para los santanderinos; y de mí hacia arriba, donde lo primero que hay que tener para opinar es conocimiento", ha señalado.

Igual sí ha dicho que está "a gusto en el PP y siendo la alcaldesa. Y quiero ser la alcaldesa de los santanderinos en las próximas elecciones".

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante el acto de colocación de la placa de Mario Camus en la ruta Personajes Ilustres Santander.