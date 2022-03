Igual dice que los cambios en el PP nacional y en CyL no han afectado a la negociación del presupuesto municipal

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que no se ha producido ningún cambio en la negociación de los presupuestos municipales de 2020 como fruto los que sí se han dado en el Partido Popular a nivel nacional, con la prácticamente segura sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo como presidente, y el acuerdo de PP y Vox para gobernar en Castilla y León.

A preguntas de la prensa sobre esta cuestión, Igual ha insistido en que por parte del equipo de Gobierno PP-Cs "las conversaciones están abiertas para poder sacar esos presupuestos adelante", pero no se ha producido ningún cambio desde las reuniones con los grupos de la semana pasada.

"No me han manifestado ningún cambio fruto ni del pacto en Castilla y León, ni de la situación política a nivel nacional", ha señalado la alcaldesa, que sigue "a la espera". "Ojalá cambien", ha dicho.

Cuestionada sobre si el pacto del PP con Vox en Castilla y León podría ser una premonición de lo que pueda pasar en el Ayuntamiento de Santander --donde los populares gobiernan en minoría con Ciudadanos-- en las próximas elecciones municipales, Igual ha respondido que en la comunidad vecina se ha producido un pacto "a los que estamos habituados cuando no se gana con mayorías absolutas o con mayorías suficientes, que es lo que a mí me hubiese gustado".

Y aunque en su opinión "es muy pronto para hablar de unas elecciones municipales", sí ha avanzado que en el PP seguirán trabajando para poder ganar "con esa mayoría absoluta, esa mayoría suficiente que hace no tener que pactar" porque "entonces es cuando se gobierna con el programa con el que se ha pedido la confianza a los santanderinos".

"Cuando (los ciudadanos) depositan la confianza en uno u otro partido es en base a un programa. Y la única manera de ejecutar la totalidad del programa es no tener que mermarlo porque se comparte con otras fuerzas o porque hay que pactar y negociar", ha señalado la regidora. "Ojalá tengamos mayoría absoluta, mayoría suficiente para poder cumplir con todo el programa", ha deseado.

En el caso de que no fuera así, y con un Ciudadanos que se está debilitando a nivel nacional y un Vox que se está fortaleciendo, la alcaldesa no ha querido pronunciarse a año y medio de las elecciones. "Me parece realmente atrevido poder hablar de eso. Porque queda mucho por trabajar y queda mucho programa por hacer para conseguir esas mayorías como para gobernar en solitario", ha dicho.

Respecto a cómo está viviendo ese debilitamiento de Cs y repunte de Vox en estos momentos, Igual ha recordado que en el Ayuntamiento sigue habiendo dos concejales de Ciudadanos, el mismo pacto de gobierno desde el inicio de la legislatura "y sigue siendo un pacto de gobierno que está funcionando".

"Siempre habrá, ha habido y seguirá habiendo diferencias de criterio --entre PP y Cs-- pero tenemos un pacto que funciona. Con lo cual, aunque el partido político esté en ascenso o en descenso, pues son los mismos concejales y el mismo pacto", ha recalcado.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de los medios tras el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que se ha celebrado hoy en el Parque de la Magdalena, junto al monumento a las víctimas.