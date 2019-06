Igual no tiene fecha para reunirse con Morán y abordar los rellenos en las playas

Publicado 26/06/2019 13:03:30 CET

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha indicado hoy que no hay fecha para la reunión que ha solicitado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar los rellenos de arena en las playas, en concreto en la de La Magdalena.

A preguntas de la prensa tras presentar el dipositivo turístico para el verano, Igual ha detallado que, aprovechando que Morán estaba el lunes en Santander en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), hablaron y "quedamos en que me citase para una reunión en Madrid" pero "todavía no me ha llamado".

Para esa reunión, la regidora municipal ha mostrado su "total disposición" para mantenerla en el momento que decida Morán porque para Santander "es importantísimo tener playas" y, por ello, ha asegurado que "cambiará lo que sea necesario" de su agenda para que se produzca esa reunión.

Un encuentro en el que el Ayuntamiento quiere que el secretario de Estado de Medio Ambiente aclare por qué en una carta dirigida a la alcaldesa se informa de que ya no habrá más rellenos en las playas y en declaraciones a la prensa dice que lo que no habrá es ninguna actuación en los meses de verano y sin aclarar si habrá rellenos aunque sea tras el periodo estival.