IHCantabria reúne en Santander a expertos internacionales para anticipar los riesgos del transporte del futuro. - UC

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha acogido el seminario Resilience of Decarbonising Transport Futures, que ha reunido en Santander a expertos internacionales para anticipar los riesgos del transporte del futuro.

El encuentro de trabajo se celebró el 19 y 20 de noviembre con el objetivo de construir de forma conjunta una agenda de investigación sobre cómo hacer más resilientes los sistemas de transporte durante su transición energética, ha indicado la UC en nota de prensa.

Según ha señalado, el seminario ha permitido consolidar una visión compartida e identificar las principales lagunas de conocimiento en la resiliencia del transporte descarbonizado, como la capacidad de los sistemas electrificados para mantener el servicio ante apagones prolongados.

Se trata de cuestiones clave para operadores, reguladores y administraciones, y servirán de base para la agenda de investigación que la red de colaboradores internacionales desarrollará en los próximos meses.

MOVILIDAD URBANA, PUERTOS Y CORREDORES DE TRANSPORTE

Durante dos días los participantes han trabajado en grupos centrados en tres ámbitos: movilidad urbana, puertos y corredores de transporte.

Han analizado qué nuevas dependencias entre transporte y energía surgen con la descarbonización y dónde pueden fallar, cómo gestionar las primeras horas y días tras una perturbación y cómo incorporar el riesgo a la planificación hacia 2040.

También han estudiado sistemas que suelen quedar fuera de estos análisis, como las telecomunicaciones, el agua o la logística de combustibles, y quién debe asumir el coste cuando un sistema tiene que actuar para proteger a otro.

"Los peligros climáticos no actuarán de forma aislada, afectarán a la vez a puertos, redes eléctricas y corredores de transporte. Entender cómo interactúan esos impactos es imprescindible para adaptar a tiempo las infraestructuras que estamos construyendo", ha afirmado Javier López, catedrático de la UC y responsable del grupo de Riesgos Climáticos, Adaptación y Resiliencia de IHCantabria.

La iniciativa, impulsada por la red 4TU. Resilience Engineering, partió de la colaboración entre IHCantabria, TU Delft, Chalmers y la Universidad Pontificia Comillas, y ha reunido a especialistas en modelización energética, riesgo en infraestructuras y peligros climáticos, disciplinas que habitualmente trabajan de forma desacoplada.

IHCantabria ha aportado al encuentro su experiencia en el análisis de riesgo climático compuesto sobre infraestructuras energéticas, portuarias y de transporte, y en estrategias de adaptación flexibles.