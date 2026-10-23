La III Feria de Mayores de Cantabria se celebra hasta el sábado en el Palacio de Exposiciones con más de 70 stands

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita la Feria de Mayores.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita la Feria de Mayores. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 23 octubre 2026 15:54
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SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Feria de Mayores de Cantabria, se celebra hasta este sábado, 24 de octubre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander con más de 70 stands de empresas dedicadas a la salud y los servicios a los mayores.

Bajo el lema 'Atajemos la soledad', esta iniciativa pone el foco en la necesidad de combatir la soledad no deseada y fomentar el contacto entre los mayores, especialmente en los municipios en riesgo de despoblamiento.

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha visitado la feria, organizada por el Gobierno, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con el objetivo de generar un gran espacio de ocio y relación social para las personas mayores de la comunidad.

Buruaga ha animado a los participantes a disfrutar del encuentro y ha reconocido la "valiosa aportación" de los mayores al progreso de Cantabria.

La feria permanecerá abierta de 11.00 a 20.00 horas y su acceso será gratuito para todos los visitantes. Incluye actividades, talleres, espectáculos, tiendas de ropa y servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Buruaga ha estado acompañada en su visita por las consejeras de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Rio; y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; y otros altos cargos del Ejecutivo regional, entre otras autoridades.

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