La III Feria 'La Sal de la Vida' de Cabezón reúne este sábado a 35 productores agroalimentarios y artesanos

Presentación del cartel de la III feria 'La Sal de la Vida' - GOBIERNO

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Agroalimentaria y de Artesanía 'La Sal de la Vida' de Cabezón de la Sal reunirá este sábado, 24 de octubre, a cerca de 35 productores y artesanos en el Parque Conde de San Diego.

Además, el programa incluye la apertura de la exposición fotográfica 'La sal, origen e identidad de un pueblo', dedicada a los restos de las antiguas salinas del municipio y a la relevancia que esta actividad tuvo en su desarrollo. También se inaugurará un tótem interpretativo sobre la historia y la tradición salinera, que quedará instalado en la plaza de La Paz como elemento divulgativo y de promoción del patrimonio local.

La cita se completará con actuaciones musicales, pasacalles, homenajes a personas y colectivos destacados de Cabezón, exhibiciones de juegos tradicionales, actividades infantiles y una demostración de cocina en directo vinculada a los usos gastronómicos de la sal.

Asimismo, habrá reparto popular de cocido montañés y música tradicional en la sobremesa. La feria concluirá con la recreación del Ritual de la Sal, una representación basada en antiguas ceremonias de agradecimiento por este recurso natural, y con una actuación musical, ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha presentado este viernes junto al alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso, la programación de la feria, que combina tradición, cultura, gastronomía y promoción del mundo rural.

Ha aprovechado para poner en valor esta iniciativa como "un escaparate" para los productos agroalimentarios cántabros, la artesanía local y el patrimonio cultural ligado a la tradición salinera del municipio. Y también ha destacado la importancia de este tipo de eventos para apoyar a los pequeños productores y artesanos de la comunidad, favorecer el consumo de proximidad y contribuir a dinamizar la actividad de los ayuntamientos rurales.

Por su parte, el regidor ha indicado que esta tercera edición vuelve a girar en torno a la sal, uno de los elementos que forman parte de la identidad histórica del municipio. Así, la feria combinará la promoción de los productos agroalimentarios y artesanales con actividades culturales y divulgativas relacionadas con el pasado salinero de la localidad.