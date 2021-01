El IMD planifica el horario de uso de sus instalaciones por si hay un adelanto del toque de queda

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander está realizando una planificación de horarios de uso con vistas a una posible modificación del toque de queda, actualmente fijado en Cantabria a las 22.00 horas.

Así lo ha informado hoy en un comunicado el concejal de Deportes, Felipe Pérez Manso, que ha recordado que la situación actual ya ha obligado a realizar ajustes, puesto que el horario de cierre de las instalaciones en una situación de normalidad estaba fijado a las 23.00 horas y ahora se debe hacer a las 21.30 horas.

Aunque de momento el Ministerio de Sanidad ha descartado adelantar el toque, si modifica esa postura adelantando el toque de queda a las 20.00 horas, y el Gobierno de Cantabria lo ratifica, las instalaciones cerrarían a las 19.30 horas.

Una situación que para Pérez Manso "es un auténtico quebradero de cabeza", ya que supone reducir los tiempos de uso de las instalaciones a nivel global, dos horas menos, y también a nivel particular, ya que la utilización que pueda hacer cada equipo de la instalación será también más corto.

Así, si el uso normal está fijado en una hora y en la actualidad se ha visto reducido a 45 minutos, en caso de un nuevo ajuste del horario de toque de queda cada instalación se podría usar 30 minutos.

"Ni que decir tiene que somos conscientes del gran trastorno que produce esta situación a los clubes pero, o repartimos el tiempo de uso o tenemos que literalmente echar de nuestra instalación a algún club porque no hay espacio para que puedan realizar su actividad", ha indicado el edil.

Por todo ello, el director del IMD, Luis Pérez San Miguel, se ha dirigido ya a los clubes con el fin de que le faciliten información sobre sus necesidades, además de plantearles el nuevo escenario que supondría el adelanto del horario de toque de queda.

En la misiva se pide conocer si algún club no tiene previsto o no ha reiniciado los entrenamientos y por lo tanto no va a hacer uso de las instalaciones. También se solicita saber el número de integrantes del equipo que entrena en la instalación para estudiar la posibilidad de compartirla si el número de jugadores coincidentes no es elevado.

Con esa información así como con las indicaciones que realice en su momento la autoridad sanitaria, se elaborarían los nuevos horarios de uso.

"Dichos horarios serán excepcionales y a medida que se vaya retomando la normalidad estaremos ágiles para que eso se traduzca también en un uso normal de las instalaciones. Pido a los clubes comprensión y les agradezco su colaboración en una situación que es indeseable para todos pero que es la que nos toca vivir y a la que nos tenemos que adaptar", ha dicho el edil.