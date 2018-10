Iván Martínez (ACpT) exige a Cruz Viadero que se disculpe por insultarle

Publicado 28/09/2018 15:20:19 CET

El concejal dice que el alcalde no es su amigo y le advierte de que si no pide perdón podría llegar incluso a los tribunales

TORRELAVEGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal y portavoz de ACPT en el Ayuntamiento de Torrelavega, Iván Martínez, ha exigido al alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), que se disculpe públicamente en las próximas 24 horas por los "insultos y la falta al honor" contra él durante el pleno celebrado el jueves, y le ha advertido de que, si no lo hace, llegarán "hasta donde tengan que llegar", incluidos los tribunales.

Así lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa en la que ha calificado de "espectáculo" el pleno, que acabó abandonando tras una disputa surgida entre él y Cruz Viadero cuando el concejal de ACPT aseguró que el secretario general del PSOE de Torrelavega, Bernardo Bustilo, está vinculado a la empresa adjudicataria de la Escuela Municipal Deportiva de Natación y el alcalde le tachó de "mentiroso".

Por ello, ha acusado a Cruz Viadero de ser el "único responsable" de lo ocurrido en el pleno, ya que, según ha dicho, "pierde las formas" y "cae en la amenaza, el insulto y la descalificación personal" ante "el miedo" de quedar "él, su secretario general y su partido en evidencia", ha dicho.

Así, ha añadido que el regidor "no se quedó en las amenazas", sino que "pasó a los insultos" y llamó al portavoz del grupo "mentiroso" y "vago", acusándole de "no haber trabajado en la vida".

Por este motivo, Martínez ha mostrado en la rueda de prensa su informe de vida laboral y ha asegurado que tiene 17 años cotizados, además de que "a los 15 años ya estaba fregando platos". "Le invitamos a comprobar el resto fe cotizaciones de los miembros de su equipo antes de dar lecciones", ha respondido al alcalde.

Además, sobre lo relativo al secretario general del PSOE de Torrelavega, Martínez ha insistido e nque Bustillo "tiene vinculación directa" con la empresa adjudicataria 'Malecón Servicios Deportivos', ya que "no es propiedad directa" del secretario socialista pero aparece en el registro mercantil a nombre de dos personas que son sus socios en otras empresas como 'Pretium Torrelavega' y 'Training O2', además de que comparten sede social, según ha indicado.

Esto "puede ser legal", pero "en absoluto es ético", ha reiterado, ya que en Torrelavega "está gobernando el PSOE y su secretario general se está presentando con sus socios a concursos públicos".

Estas afirmaciones, según Martínez, son las que el alcalde "no quería" que hicieran ayer, y eso "le puso tan nervioso haciéndole perder las formas" y destapando "la verdadera cara de Cruz Viadero".

El concejal de ACPT ha lamentado que el alcalde tratara "por todos los medios de impedir" que explicara esa vinculación en el pleno y se le "amenazó". "Si Cruz Viadero quería decir ante nuestras declaraciones que nos iba a llevar al juzgado, lo puede hacer cuando quiera, no tenemos miedo", ha sentenciado.

IVÁN MARTÍNEZ: CRUZ VIADERO NO ES AMIGO MÍO

Por último, ha respondido a las declaraciones emitidas por el alcalde en una rueda de prensa previa la de ACPT en la que ha asegurado que su relación con Martínez durante el tiempo que ha formado parte de la Corporación "ha sido muy buena" y le ha "apreciado y respetado", por lo que "siempre" tendrá en él "un amigo" y lo ocurrido en la sesión son "anécdotas que ocurren en los plenos".

Sin embargo, el concejal ha respondido que con el comportamiento de ayer "poco demostró que tiene amistad". "Cruz Viadero no es amigo mío. Yo no he venido a la política a hacer amigos", ha concluido.

Además de lo relativo a Bustillo, Martínez ha explicado que también iba a pedir explicaciones sobre la "cacicada" del cambio de sentido de la calle Ceferino Calderón en el turno de ruegos y preguntas.