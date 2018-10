Jarabe de Palo, Mikel Erentxun, Rosario y Bustamante, en agosto en Torrelavega

Actualizado 10/07/2018 15:53:14 CET

El Festival Vive la Feria 2018 celebra su primera edición en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera

TORRELAVEGA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Vive la Feria celebrará su primera edición los días 10, 11 y 12 de agosto en el exterior de la Feria de Muestras de Torrelavega e incluirá las actuaciones de Jarabe de Palo, Revólver, Ramoncín, Marta Sánchez, Rosario Flores, Mikel Erentxun, Niña Pastori o David Bustamante.

El festival, que se enmarca en las fiestas patronales de la Virgen Grande, ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por la concejala de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Torrelavega, Patricia Portilla, y el director de MG Producciones, Manuel Gutiérrez, responsable de la empresa promotora.

Portilla ha considerado que "la presentación de este festival confirma a Torrelavega como capital musical y cultural de la comunidad autónoma", ya que a lo largo de las próximas semanas se celebrarán otros eventos multitudinarios, como los festivales Música en Grande y Hoky Popi Music, que tendrán lugar a finales del mes de julio en los Campos de El Malecón. "Nuestra ciudad estará este verano a la cabeza del panorama musical", ha reivindicado la concejala.

Por su parte, el responsable de MG Producciones ha explicado que el festival Vive la Feria "tiene como objetivo dinamizar las fiestas de La Patrona y está concebido con la idea de acercar a Torrelavega a grandes artistas nacionales a precios populares".

El evento arrancará el viernes 10 de agosto con las actuaciones de Jarabe de Palo, Revólver, Ramoncín y la banda tributo The Best of Rock, con entradas desde 15 euros, gastos de gestión incluidos.

Además, para la jornada del sábado 11 de agosto están previstas las actuaciones de Marta Sánchez, Rosario Flores y Mikel Erentxun, también por 15 euros, y contarán como teloneros en este caso con Maldito Duende, un grupo que rinde homenaje a Héroes del Silencio.

Como colofón a Vive la Feria 2018, el domingo 12 de agosto tendrán lugar los conciertos de David Bustamante y Niña Pastori, acompañados por el grupo local Maneras de Vivir, que hará un repaso a las mejores canciones del pop y el rock español de todos los tiempos. La entrada general también tiene un precio de 15 euros.

CARTEL DEL FESTIVAL

Jarabe de Palo, que será uno de los platos fuertes de Vive la Feria 2018, presentará en directo el día 10 de agosto su último trabajo, titulado '50 PALOS'. El disco incluye 21 de sus canciones más conocidas más un tema inédito, y recoge dos décadas de música como resumen de la carrera de una de las bandas de referencia del rock latino internacional, liderada por Pau Donés.

Compartirán escenario en la jornada del viernes con Revólver. Entre las canciones más populares del grupo de Carlos Goñi se encuentran 'El roce de tu piel', 'Si es tan sólo amor', 'Dentro de ti', 'Calle Mayor' o 'El dorado'.

Otro incombustible de la música como Ramoncín participará también el viernes. El artista madrileño llegará a Torrelavega junto a su banda, Los Eléctricos del Diablo, para presentar 'Quemando el tiempo', su último trabajo, un triple CD en el repasa toda su carrera, además de incluir versiones completamente distintas, algunas canciones acústicas y un tema inédito.

La apertura del festival contará a su vez con The Best of Rock, una banda tributo con el desafío de reunir en un mismo show a los mejores grupos del rock, para presenciar un intercambio de golpes escénicos y sonoros, con la potencia y la calidad de reconocidos profesionales.

La jornada del sábado comenzará con Maldito Duende, un grupo tributo a Héroes del Silencio. Con cinco artistas sobre el escenario, ofrecen algunas las canciones más emblemáticas de Enrique Bunbury.

A continuación, será el turno del cantautor vasco Mikel Erentxun. El vocalista de Duncan Dhu interpretará en directo 'El hombre sin sombra', su último trabajo de estudio grabado, interpretado y producido mano a mano con Paco Loco y mezclado y masterizado en Nueva York.

La noche concluirá con la actuación de dos divas del pop y la fusión de la música española. Rosario Flores, con una gran acogida del público como coach de La Voz Kids, tomará primero el testigo, que cederá posteriormente a Marta Sánchez. La compositora y cantante madrileña llevará a Torrelavega algunos de sus éxitos más aplaudidos.

El festival concluirá el domingo 12 de agosto con uno de los músicos cántabros de mayor fama. David Bustamante, en sus 14 años de trayectoria profesional y con una decena de álbumes a sus espaldas, atesora 15 discos de platino con más de dos millones de copias vendidas y 14 giras.

Lo acompañará esa noche Niña Pastori, una de las voces más aplaudidas de la música con raíces flamencas. La cantante gaditana, descubierta por Camarón y que contó con el apoyo incondicional en sus inicios de artistas como Alejandro Sanz, mostrará al público de Vive la Feria unas dotes que la han hecho merecedora de varios Premios Grammy. Previamente, actuarán como teloneros la banda local Maneras de Vivir.

ENTRADAS Y ABONOS A LA VENTA

Las entradas para el festival están disponibles desde este mismo lunes en la web oficial del evento -www.vivelaferiatorrelavega.com- y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus propios establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222.

Los precios son de 15 euros para la entrada general y de 40 euros para la entrada VIP, que da acceso a primera fila y zona VIP, catering, precios especiales en barras y pulsera conmemorativa. Además, la organización ha puesto a la venta una oferta de lanzamiento para los primeros abonos de 27,5 euros que permite acudir a todos los conciertos en la zona general.

También, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que todos ellos puedan acudir a Torrelavega con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, Vive la Feria 2018 contará con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio reducido y con distintas rutas por todo el territorio de la comunidad autónoma.

El festival está organizado por la empresa cántabra MG Producciones, que cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega o el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como Viesgo, Parte Automóviles, Schweppes, Ballantine's o Alsa.