El juzgado incorpora el recurso de IU contra el acuerdo municipal para cerrar al tráfico el arco bajo Faro Santander

Archivo - El arco de Faro Santanter - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado ha admitido que el recurso de Izquierda Unida contra el cierre del tráfico bajo el arco de Faro Santander incluya también el acuerdo municipal posterior a esa medida del Ayuntamiento.

Fue aprobado por la Junta de Gobierno Local del 7 de septiembre, tras inaugurarse el nuevo centro cultural, y cambió la categoría del tramo de calle afectado, que pasó de ser "viario de uso rodado" a "viario compartido/restringido".

Así lo ha acordado la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad, que además de ampliar el recurso -a lo que no ha mostrado oposición el Consistorio- también ha aceptado acumular al proceso promovido por IU la causa de una comunidad de vecinos que pidió intervenir como parte afectada por el cierre.

El objetivo es que ambos procedimientos se tramiten y resuelvan juntos en una misma sentencia, según se desprende de un auto y una providencia, dictados recientemente, difundidos este jueves y consultados por esta agencia.

IU impugnó el acuerdo de la Junta Local en el Ayuntamiento con el que, en su opinión, el equipo de Gobierno del PP intenta "dar cobertura a posteriori" al cierre del tráfico bajo el arco de Faro Santander. La decisión, que contempla el citado cambio del rango de vial, se adoptó después de que el magistrado ordenara reabrir de forma provisional la circulación, a petición de IU.

Este partido dio tres días para cumplir la decisión cautelar al Consistorio, que por su parte la recurrió, alegando que había cambiado la circunstancia que motivó la medida tras un acuerdo de la Junta Local que establece el régimen de uso de la calle, como compartido y restringido.

La formación de izquierdas pidió al juzgado que incorpore al procedimiento y examine la legalidad del acuerdo de la Junta de Gobierno local del 7 de septiembre, el mismo día de la inauguración oficial de Faro Santander, al entender que los 'populares' pretenden "dar cobertura administrativa a posteriori" al cierre del paso bajo el arco.

Además, el juzgado ha abierto una pieza separada para estudiar la nueva petición de IU de suspender cautelarmente el acuerdo. Antes de resolver, da diez días al Ayuntamiento para presentar alegaciones.

ES UNA BUENA NOTICIA.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha considerado que la resolución judicial "es una buena noticia" porque el acuerdo queda incorporado al recurso y será revisado por el juez, "ya que presenta muchas dudas sobre su legalidad", ha apostillado.

"Para nosotros, queda claro que su aprobación posterior no borra la actuación material que denunciamos como hecho consumado; al contrario, la confirma. Se aprobó mientras seguía abierto el plazo para que el Ayuntamiento alegara sobre las cautelares, con el único fin de sortearlas", ha apuntado el edil.