Juzgan mañana al acusado de entrar en un chalet de Castro Urdiales y huir en un vehículo que había en la finca

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SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El acusado de entrar en un chalet de Castro Urdiales saltando una valla y, cuando fue sorprendido, huir en un vehículo que estaba dentro de la finca privada, será juzgado este miércoles, 21 de octubre, a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria.

La Fiscalía pide seis años de prisión por delitos de robo con fuerza en casa habitada para el acusado que, según el escrito del ministerio público, actuó "con ánimo de obtener un beneficio ilícito". Con ese fin, trepó la valla metálica perimetral de dos metros de alto y accedió a la finca, donde cogió las llaves de la puerta de la casa que se encontraban dentro de una furgoneta que estaba abierta".

Una vez en el interior de la vivienda, abrió un cajón del recibidor y cogió otro manojo de llaves, entre las que estaba la de un turismo. Entonces fue sorprendido por el propietario, por lo que utilizó la llave del coche y emprendió la huida al volante del mismo.

Fue detenido media hora después tras una persecución por la autovía que terminó en colisión. El vehículo quedó en situación de siniestro total.

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito de robo en casa habitada agravado por reincidencia -ha sido condenado en otras ocasiones por robos-. Por ello, solicita una pena de seis años de prisión, que mantiene después de que las partes no llegaran a una acuerdo en la audiencia preliminar celebrada el pasado mes de mayo.