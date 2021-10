Juzgan desde este martes a un acusado de entrar en la vivienda del novio de su expareja y amenazar con matarles

El fiscal pide dos años de prisión

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará desde este martes, 5 de octubre, a las 09.30 horas en la Sección Primera, a un acusado de entrar en la vivienda del novio de su expareja y amenazar con matar a ambos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado fue sorprendido por los propietarios de una vivienda cuando trataba de observar el interior a través de una ventana y fue cuestionado sobre su actitud, a lo que el acusado respondió que buscaba a una persona, que resultó ser el hijo de los dueños del inmueble.

Poco después, la madre, que había escuchado ruidos en la planta inferior de la vivienda, bajó y descubrió en el interior al acusado, que portaba una llave inglesa "de gran tamaño" y supuestamente entró forzando una ventana.

Según el relato, la mujer preguntó al hombre qué hacía allí y este contestó, "con ánimo de infundirles un serio temor tanto a ellos como a su hijo y pareja: ¿Dónde están estos hijos de puta, dónde están? Les voy a matar, les mato ahora mismo, como no estén les mataré en otro momento, a estos dos hijos de puta los mato", en alusión al hijo de la mujer y a su pareja, que era la exnovia del acusado.

Ante esa situación, la mujer y su esposo llamaron a la Guardia Civil y varios agentes acudieron al lugar, y tras localizar al acusado, este salió voluntariamente diciendo "soy yo, no busquéis más, si no llegáis a pillarme la preparo, que me la han liado estos dos".

El Juzgado de Instrucción acordó una medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación con la pareja.

El fiscal considera los hechos narrados un delito de allanamiento de morada, en concurso con otro de violencia de género en su modalidad de amenazas leves, y un tercero de amenazas.

Por esta razón, solicita una condena de dos años de prisión y prohibición de comunicar y acercarse a su expareja durante tres años, y al novio de esta durante seis meses.

Está previsto que el juicio se desarrolle en tres sesiones que darán comienzo a las 9.30 horas. El martes tendrá lugar el interrogatorio del acusado y testificales, el miércoles testificales y periciales, con informes y la última palabra, y el jueves la deliberación y veredicto.