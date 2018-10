Lavín replica a Movellán que la rebaja fiscal que rechazó el PP suponía 500.000 euros de ahorro a las familias

Actualizado 26/01/2017 13:55:55 CET

CAMARGO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Camargo, Héctor Lavín, ha criticado "la demagogia de la que una vez más hace gala" el portavoz del PP, Diego Movellán, cuando dice que pretende rebajar en 500.000 euros los impuestos a la ciudadanía, "y en cambio el PP en el pasado Pleno votó en contra de la rebaja del tipo impositivo del IBI y Plusvalías propuesta por el equipo de Gobierno para no incrementar la carga tributaria de los vecinos".

"Simplemente con no haber votado en contra de la propuesta que llevábamos a Pleno, los ciudadanos ya se ahorrarían más de los 500.000 euros indicados que proponen ahora, por lo que si los vecinos tienen que hacer frente a esta subida en el año 2017 y tienen que pagar más habrá que atribuirlo exclusivamente a la imprudencia del PP", ha lamentado.

Lavín ha dicho que el equipo de Gobierno (PSOE-PRC) estudiará esta propuesta como hace con todas las que recibe, pero ha puntualizado que en el pleno de diciembre "el PP únicamente presentó una serie de enmiendas referidas a tributos que no figuraban en la propuesta del equipo de Gobierno", por lo que no se pudieran votar, y que lo hizo además "sin aportar la disminución de gastos que deberían de equilibrar la disminución de ingresos que se recogían en las enmiendas que presentaron".

El concejal también se ha referido a las afirmaciones realizadas por Movellán en cuanto a que ahora la situación permite llevar a cabo la propuesta que presenta el PP, y ha recordado al portavoz popular que "es secular en este ayuntamiento la buena situación económica de las arcas municipales".

En este sentido, ha incidido en que "así lo reflejan todas las liquidaciones de todos los presupuestos, que han sido siempre positivos y siempre han sido liquidados con superávit y con remanente líquido de tesorería positivo". Por ello, considera "sorprendente" que "a pesar de ello y de la buena situación económica del Ayuntamiento, en la pasada legislatura el PP subiera innecesariamente los tributos durante los años que gobernó".

Es más, Lavín ha hecho hincapié en que la disminución de la carga de la deuda viva a la que alude "es consecuencia de no haber formalizado por parte de este Ayuntamiento un préstamo de seis millones de euros propuesto por el PP en su primer año de gobierno".

Por otro lado, el titular del área económica ha criticado la "incongruencia" de Movellán cuando dice que la recaudación en 2016 ha superado notablemente lo presupuestado, ya que se trata de "una afirmación incompleta que no hace referencia al comportamiento de los gastos".

Según ha detallado, "es incompleta porque sólo hace alusión al capítulo 1 de ingresos y nada dice del resto de capítulos, en los que no se ha recaudado lo presupuestado" y "tampoco hace alusión a los gastos que para el próximo año se verán incrementados tanto por la revisión de los contratos vigentes como por la retribución del personal, salvo que Movellán pretenda no abonar sus nóminas a los miembros del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, departamento que no estaba creado cuando se elaboró el presupuesto de 2016", añade.

A este respecto, ha recordado que los resultados de los presupuestos "son la consecuencia del comportamiento de los estados de gastos y de ingresos, y no únicamente de un único capítulo de ingresos", y ha finalizado subrayando que "la propuesta que realiza el PP en el importe que excede al establecido por el equipo de Gobierno para que la carga tributaria de los ciudadanos sea la misma, debía de venir acompañada de una disminución de gastos propuestos y no lo han hecho".