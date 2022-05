A Lombó "no le gusta" que se construya una gasolinera junto al IES Cantabria pero "no es competencia de Educación"

Se limitará a convocar el Comité de Seguridad y Salud para analizar si el centro tiene que adoptar alguna medida de prevención

La consejera de Educación, Marina Lombó, ha dicho que "no le gusta" que se construya una gasolinera junto al IES Cantabria, en La Albericia, pero ha señalado que su departamento no tiene competencias al respecto.

"No es una competencia de Educación, es puramente municipal. Hemos tenido conocimiento cuando ha salido a la luz pública", ha respondido Lombó a preguntas de la prensa sobre las obras de esta gasolinera que la comunidad educativa intenta frenar.

La consejera ha reconocido que "no es lo más idóneo" tener una instalación de este tipo junto a un centro educativo. "Cómo me va a gustar que haya una gasolinera a 10 metros de un centro educativo, independientemente de que el suelo sea industrial o no, no me gusta", ha sentenciado este miércoles, tras una rueda de prensa que ha ofrecido en el Gobierno regional para presentar el proceso de estabilización del personal docente.

Así, la Consejería ha solicitado al Ayuntamiento de Santander los informes para ver el expediente y convocará "en breve" el Comité de Seguridad y Salud para estudiar si el instituto debe implantar alguna medida nueva de prevención.

En todo caso, este órgano no se pronunciará acerca de la construcción de la gasolinera, sino únicamente acerca de la posible adopción de medidas de salud, porque "es un tema puramente de resolución judicial".