Losada destaca la aportación de los indianos a "la modernidad y desarrollo" de Cantabria

La decana del centro universitario CIESE-Comillas, Celestina Losada, ha destacado la aportación de los indianos a "la modernidad" y el " desarrollo" de Cantabria, "muy especialmente en los medios rurales, en donde se produjo un gran cambio, tanto en salud, cultura y educación".

Así lo señaló Losada, doctora en Historia del Arte y Máster en Patrimonio Histórico y Territorial, en su intervención en el Aula de Cultura del Colegio de Médicos de Cantabria, donde pronunció la conferencia 'La llegada de la modernidad a Cantabria. Un empeño indiano'.

El acto, presentado por el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande y el coordinador de las Jornadas, el doctor Aurelio González Riancho, completó el aforo del salón de actos del Colegio, ha informado la institución en un comunicado.

En su intervención, Losada repasó la aportación de los indianos a su "patria local", tanto en su legado arquitectónico como en el protagonismo que tuvieron en la introducción de modernas iniciativas que favorecieron la dinamización de muchas poblaciones cántabras.

Así, el fenómeno indiano dejó en Cantabria un paisaje salpicado de arquitecturas y obras de ingeniería que constituyen el legado de un dilatado proceso histórico de más de cinco siglos, "a lo largo de los cuales, la población montañesa encontró en la emigración trasatlántica la puerta a un mundo lleno de posibilidades", señaló.

No obstante, precisó que los indianos se fueron con la ida de buscar un futuro mejor, pero sólo uno de cada diez regresó enriquecido y muchos volvieron con miseria. Según la ponente, para los que tenían negocios comerciales, la emigración a tierras americanas supuso la ampliación de sus redes mercantiles. Para burócratas, eclesiásticos o militares, supuso un nuevo escenario profesional; "pero en la mayoría de los casos la experiencia no fue satisfactoria. Para una inmensa mayoría, todo se quedó en un sueño que no tuvo el final esperado para ellos, el de mejorar su calidad de vida y la de los suyos", explicó.

En su intervención, Losada se centró especialmente en personalidades tan significativas de la segunda mitad del siglo XIX como el marqués de Manzanedo, el marqués de Comillas y, muy especialmente, el marqués de Valdecilla, por su especial vinculación con la construcción, en 1929, del complejo hospitalario de Valdecilla que implantó en Cantabria, uno de los modelos sanitarios más modernos de Europa.

"Todo ello, junto con la importantísima labor filantrópica en base a la construcción de escuelas, se traduce en la materialización de un convencimiento que se presume común al indiano: todo cambio en la sociedad empieza por la educación. Sólo esta promueve un avance en los modos de vida y, con ello, en el desarrollo y progreso de dicha sociedad", concluyó Losada.