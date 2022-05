'La luz' y 'Votamos' ganan ex aequo el premio al mejor cortometraje nacional del FICPI

Zuloaga defiende la necesidad de la cultura para cultivar el espíritu crítico

22 May.

'La luz', de Iago Soto, una historia ambientada en un pequeño pueblo costero donde una familia se prepara para vivir la noche de 'La Tregua', y 'Votamos', de Santiago Requejo, el retrato de la que iba a ser una junta ordinaria de una comunidad de vecinos para votar la renovación del ascensor, han ganado ex aequo el Premio Dunas de Liencres al mejor cortometraje nacional de la Sección Oficial de la XII edición del Festival Internacional de Cine de Piélagos (FICPI).

El FICPI ha celebrado este sábado su gala de clausura en el Teatro Vimenor de Vioño, donde se han entregado 21 galardones repartidos entre la Sección Paralela (Premios Canallave) y la Sección Oficial (Premios Costa Quebrada, Valdearenas y Dunas de Liencres).

La alcaldesa del municipio, Verónica Samperio, ha presidido el acto, al que también han asistido el vicepresidente regional y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga y el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, entre otros.

Miguel Ángel de Juan se ha alzado con el Premio Dunas de Liencres al mejor cortometraje cántabro por 'El niño fantasma', que narra no solo la incomunicación entre un padre y un hijo sino también una tragedia familiar inesperada; mientras que José Gómez de Vargas (República Dominicana) ha obtenido el Premio Dunas de Liencres al mejor cortometraje internacional por 'Un paisaje sin regreso', donde la calle y los pandilleros comparten protagonismo.

Por su parte, 'A diente de perro', un thriller dramático dirigido por José Luis Extañ, ha sido distinguido con el Premio Dunas de Liencres al mejor largometraje nacional de la categoría 'Puesta de largo'; y 'The saint of the impossible', una deconstrucción agridulce del sueño americano de Marc Wilkins (Suiza), con el Premio Dunas de Liencres al mejor largometraje internacional.

PREMIOS COSTA QUEBRADA

El jurado ha concedido a Konrad Kultys (Polonia) el Premio Costa Quebrada al mejor guión internacional y a la mejor dirección internacional por 'Stagnant', un cortometraje que aborda el tema de la discapacidad desde un punto de vista diferente.

Christophe Evrard (Bélgica) ha sido distinguido con el Premio Costa Quebrada al mejor montaje internacional por 'Squish'; Jesús Ayala con el Premio Costa Quebrada a la mejor dirección de fotografía internacional por 'Un pasaje sin regreso'; y Ella Mosseri (Israel) el Premio Costa Quebrada a la mejor dirección novel internacional por 'How soon is now?.

Además, Lucía Estévez ha recibido el Premio Costa Quebrada al mejor guión nacional por 'O niño dos paxaros'; Ascen Marchena el Premio Costa Quebrada al mejor montaje nacional por 'Matar a la madre'; Miguel Leal el Premio Costa Quebrada a la mejor dirección de fotografía nacional por 'La Luz'; Emilio López Azuaga el Premio Costa Quebrada a la mejor dirección novel nacional por 'La perrera; y Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad el Premio Costa Quebrada a la mejor dirección nacional por 'Sorda'.

PREMIOS VALDEARENAS Y CANALLAVE

En su XII edición, el Festival ha entregado su Premio Valdearenas Nuevos Valores al actor Jacobo Camarena, un joven que tras pasar por la Escuela de teatro del Palacio de Festivales de Cantabria y la Escuela de Cine y TV de Javier Cirfrián se formó en el Taller de Déborah Borque, ha dado vida a Teo en la serie 'HIT'.

Por otro lado, el Premio Valdearenas de Honor ha sido concedido a Juan Francisco Pérez Polo por 'El blog de cine español'.

Adrián Alonso Daza ha sido el triunfador de la Sección Paralela, donde ha logrado tres Premios Canallave por otros tantos cortometrajes.

'Sentiment rouge' ha resultado ganador del Concurso #59" al que se presentaron siete trabajos que tenían como leitmotiv la palabra "anemoia", término que describe el sentimiento de nostalgia por una época pasada que no conocemos.

Por su parte, 'El jefe' se ha impuesto en el Concurso #OneSequenceShot, en el que cinco cortometrajes desarrollaron la historia de un personaje que despierta del coma después de tres meses narrada desde un punto de vista subjetivo.

Alonso Daza también ha ganado el Concurso #UnoCortoyRapidito con la 'La sede', un trabajo que desarrolla las tres premisas de la convocatoria de 2022: un jefe de Estado o un presidente del Gobierno, una situación de alerta máxima que obliga a activar el DEFCON 1 y unos calzoncillos.

CULTIVAR EL ESPÍRITU CRÍTICO

Durante su intervención en la gala, Zuloaga ha defendido la necesidad de apoyar la cultura para generar arte, pero también para cultivar el "espíritu crítico" en las generaciones jóvenes.

"Hay que apostar por la cultura, sobre todo desde las instituciones", ha reiterado el vicepresidente regional, quien ha hecho hincapié en que las políticas de inversión en este sector no son "ni ayudas ni subvenciones".

En este sentido, ha incidido en que el Gobierno de Cantabria apoya a la cultura, en su opinión "más necesaria en estos momentos que nunca" y, como ejemplo, se ha referido a la segunda convocatoria pública para el rodaje de largometrajes en la región, que saldrá la próxima semana y aumentará en un 50 por ciento la cuantía económica, hasta alcanzar los 150.000 euros.

LENGUAJE UNIVERSAL SIN FRONTERAS

Mientras, Samperio se ha referido al cine como "un lenguaje universal que no tiene fronteras" y es que, en su opinión, "es capaz de contarnos y hacer sentir cosas, sin necesidad de palabras".

Samperio ha explicado que, porque el cine no entiende de fronteras, en su decimosegunda edición el FICPI se internacionaliza premiando no solo al mejor cortometraje de producción no española que compite dentro de la Sección Oficial sino entregando, además, otros seis nuevos galardones internacionales.

"En un contexto como el actual, marcado irremediablemente por ese conflicto bélico que tiene lugar a unos miles de kilómetros, pero que, en realidad, está llamando a nuestra puerta y que sentimos cerca día tras día, esa mirada hacia el exterior creo que es más necesaria que nunca", ha enfatizado.

También ha reconocido que le gustaría que en la próxima edición del FICPI algunos de los trabajos que compitan en la Sección Oficial aborden como documental, biografía, drama o cualquier otro formato, algunas de las situaciones que se están viviendo en el contexto actual.